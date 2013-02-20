به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید «اتاق تجربه رمان نوجوان» از سوی نشر چکه با همکاری نشریه چلچراغ برگزار میشود.
این دوره آموزشی تجربی که زیر نظر فریدون عموزاده خلیلی برگزار میشود، به صورت کارگاهی و تجربی در 10 جلسه به آموزش نویسندگی با تاکید بر خلق رمان برای نوجوانان میپردازد.
شرکت در این دوره مختص نوجوانان بوده و برای پذیرش در آن، میبایست نمونهای از آثار از پیش نوشته شده متقاضیان برای شرکت در این دوره آموزشی ارائه و مورد تایید عموزاده قرار بگیرد.
آخرین مهلت ثبتنام و ارائه آثار برای حضور در این دوره از «اتاق تجربه رمان نوجوان» 15 اسفندماه اعلام شده و دوره آموزشی نیز از نیمه فرودین ماه سال آینده آغاز میشود. بر همین اساس دفتر نشریه چلچراغ روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:30 تا 16:30 آماده پذیرش آثار و ثبتنام از متقاضیان است.
بر اساس تصمیم «اتاق تجربه رمان نوجوان» رمانهای تولید شده در پایان این دوره آموزشی پس از تایید، از سوی نشر چکه منتشر شده و نویسنده حقالتالیف دریافت میکند.
در دوره نخست از برگزاری اتاق تجربه رمان نوجوان 6 رمان تالیف و پس از تایید عموزاده خلیلی برای انتشار در اختیار نشر چکه قرار داده شده است و در دومین دوره از این کارگاه نیز هفت رمان برای انتشار تایید شدهاند.
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