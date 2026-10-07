به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، امروز (چهارشنبه، ۱۵ مهر) در آیین اختتامیه «سومین دوره مسابقه ملی و مسئله‌محور راهی شو» که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد، با بیان اینکه بنیاد مستضعفان تلاش کرده است ظرفیت دانشگاه‌ها، دانشجویان، استادان و فعالان علمی سراسر کشور را برای حل مسائل واقعی صنایع و مجموعه‌های اقتصادی به کار گیرد، گفت: تلاش کردیم این ظرفیت را به بستری برای حضور فعال دانشمندان، دانشجویان و فعالان علمی تبدیل کنیم تا بتوانند توانمندی‌های خود را در مسیر حل مسائل واقعی کشور به کار گیرند.

وی افزود: در ابتدای این فرآیند که معمولاً حدود یک سال زمان می‌برد، مسائل و چالش‌های واقعی صنایع کشور از مجموعه‌های بنیاد مستضعفان و همچنین نهادهای دولتی دریافت و در اختیار تیم‌های دانشجویی و انجمن‌های علمی قرار می‌گیرد. پس از شناسایی مسائل، تیم‌سازی انجام می‌شود و افراد بر اساس توانایی‌ها، تخصص و ظرفیت‌های شخصی خود در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا بتوانند روی یک مسئله مشخص تمرکز کنند.

دهقان با بیان اینکه صرف تشکیل تیم برای حل مسئله کافی نیست، بیان کرد: در ادامه باید افرادی حضور داشته باشند که تیم‌ها را هدایت و کمک کنند تا اعضای تیم روی مسئله درست متمرکز شوند و راهکار ارائه‌شده را از یک ایده اولیه به محصولی قابل استفاده و کاربردی تبدیل کنند.

وی ادامه داد: بنیاد مستضعفان در این مسیر مجموعه شرکت‌های خود را در اختیار این فرآیند قرار داده است تا تیم‌هایی که روی مسائل مرتبط با بنیاد و مجموعه‌های صنعتی آن کار می‌کنند، بتوانند از ظرفیت شرکت‌ها استفاده کنند و راهکارهای خود را در محیط واقعی صنعت توسعه دهند؛ این همکاری موجب می‌شود ایده‌ها در فضای واقعی صنعت مورد آزمایش قرار گیرند و تیم‌ها بتوانند محصول یا راهکاری ارائه کنند که قابلیت استفاده عملیاتی داشته باشد.

رئیس بنیاد مستضعفان تاکید کرد: تلاش می‌کنیم این فعالیت‌ها صرفاً به حل مسائل بنیاد محدود نشود و تیم‌ها بتوانند در ادامه مسیر، از ایده و تجربه‌ای که به دست آورده‌اند برای توسعه کسب‌وکار خود و ورود به بازار استفاده کنند. تیم‌ها ضمن اینکه در فرآیند حل مسائل مجموعه‌های بنیاد تجربه کسب می‌کنند، باید بتوانند در یک بستر سازمانی رشد کنند و در نهایت مسیر مستقلی برای ورود به بازار و ایجاد کسب‌وکار خود داشته باشند.

وی یادآور شد: یکی از ویژگی‌های این مدل آن است که بخش عمده فرآیند توسط خود جوانان و بخش خصوصی شکل می‌گیرد و سازمان تلاش نمی‌کند همه مراحل را به صورت متمرکز مدیریت کند. هدف ما این است که فرهنگ خودسازمان‌دهی و حل مسئله در میان جوانان تقویت شود؛ به این معنا که افراد بتوانند خودشان مسائل را شناسایی کنند، برای آنها راهکار ارائه دهند و برای عملیاتی کردن ایده‌های خود تیم تشکیل دهند.

دهقان اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۲۷۰ مورد از ایده‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده به مرحله‌ای رسید که افراد توانستند با شرکت‌های بنیاد قرارداد ببندند و وارد فضای همکاری عملیاتی شوند، این دستاورد را حاصل تلاش جوانان و تیم‌های حاضر در این فرآیند است . این مسیر نشان می‌دهد اگر ظرفیت علمی و ایده‌های جوانان به مسائل واقعی صنعت متصل شود، می‌توان بخشی از این ایده‌ها را به راهکارهای عملیاتی و حتی کسب‌وکارهای جدید تبدیل کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان در پایان خاطرنشان کرد: این جوانان فرزندان ما هستند و حمایت از آنها از منظر دلسوزی یا ترحم نیست، بلکه برای بنیاد مستضعفان مایه افتخار است و تلاش می‌کنیم زمینه‌ای فراهم شود تا توان و دانش آنها در مسیر حل مسائل کشور به کار گرفته شود.