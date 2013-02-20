به گزارش خبرگزاری مهر ، در این پیام آمده است:

درگذشت روحانی ارجمند، عالم ربانی و معلم اخلاق حضرت آیت‌الله خوشوقت را به خانواده محترم و دوستداران و علاقه‌مندان ایشان و عموم مردم متدین تهران تسلیت می‌گوئیم.

آن بزرگوار طی سال‌های طولانی چراغ ایمان و اخلاق و احکام شرع مقدس را در جامعه برافروختند و با بهره‌مندی از مشکلات نورانی اسلام و قرآن پرتوافشانی نمودند و از حامیان دیرینه انقلاب اسلامی و امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری بودند.

مجمع نمایندگان تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف و تاثر از فقدان آیت‌الله خوشوقت از خداوند کریم برای ایشان طلب علو درجات و برای بازماندگان محترمشان صبر و اجر مسئلت می‌کنیم.