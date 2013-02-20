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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

پیام مجمع نمایندگان تهران در پی درگذشت آیت‌الله خوشوقت

پیام مجمع نمایندگان تهران در پی درگذشت آیت‌الله خوشوقت

مجمع نمایندگان تهران در مجلس با صدور بیانیه‌ای درگذشت آیت‌الله خوشوقت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این پیام آمده است:

درگذشت روحانی ارجمند، عالم ربانی و معلم اخلاق حضرت آیت‌الله خوشوقت را به خانواده محترم و دوستداران و علاقه‌مندان ایشان و عموم مردم متدین تهران تسلیت می‌گوئیم.

آن بزرگوار طی سال‌های طولانی چراغ ایمان و اخلاق و احکام شرع مقدس را در جامعه برافروختند و با بهره‌مندی از مشکلات نورانی اسلام و قرآن پرتوافشانی نمودند و از حامیان دیرینه انقلاب اسلامی و امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری بودند.

مجمع نمایندگان تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف و تاثر از فقدان آیت‌الله خوشوقت از خداوند کریم برای ایشان طلب علو درجات و برای بازماندگان محترمشان صبر و اجر مسئلت می‌کنیم.

کد مطلب 2002483

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