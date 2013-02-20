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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۳۳

"انتخابات و چالش های امنیتی آن" با حضور صفارهرندی در نشست دانشجویی بررسی می شود

"انتخابات و چالش های امنیتی آن" با حضور صفارهرندی در نشست دانشجویی بررسی می شود

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان گفت: محمدحسین صفارهرندی در نشست دو روزه اعضای جامعه اسلامی با موضوع "انتخابات و چالش های امنیتی آن" به سخنرانی خواهد پرداخت.

ابوالفضل چمندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نشست دو روزه اعضای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور پنجشبه و جمعه (سوم و چهارم) اسفند در دانشگاه شهید رجایی تهران برگزار می شود گفت: در این نشست دو روزه محمدحسین صفارهرندی و حجت الاسلام محمدیان حضور خواهند داشت.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان افزود: حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با موضوع "تاثیر جنبش دانشجویی در انتخابات آتی از نظر مقام معظم رهبری" سخنرانی خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه در این نشست دو روزه قرار است مستندی درباره انجمن حجتیه، نقش آن در انتخابات سال 88 و تحرکات کنونی این انجمن نیز پخش شود اظهارداشت: این مستند برای اولین بار به همراه تحلیل کارشناسی در جمع اعضای انجمن به نمایش در خواهد آمد.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان با بیان اینکه "انتخابات و چالش های امنیتی آن" نیز موضوع سخنرانی صفارهرندی خواهد بود اظهارداشت: همچنین در روز جمعه دو انتخابات هیات نظارت و کمیسیون تشکیلات جامعه نیز برگزار خواهد شد.

چمندی به ارائه گزارش عملکرد اعضای دفتر 68 اتحادیه جامعه اسلامی در این نشست دو روزه نیز اشاره کرد و ادامه داد: سخنرانی حجت الاسلام رحیمیان روز جمعه صبح برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 2002534

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