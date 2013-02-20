ضرورت مشارکت حداکثری جامعه پزشکی در انتخابات 4 اسفند

دکتر عباس زارع نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از پزشکان عمومی به عنوان محوری ترین و مهمترین ارکان برنامه های نظام سلامت کشور نام برد و افزود: آنچه ما از حضور پزشکان عمومی در رده های مدیریتی نظام سلامت می بینیم، با جایگاه واقعی این قشر زحمتکش نظام سلامت فاصله زیادی دارد. از همین رو، باید تلاش کنیم که این حضور در دوره جدید انتخابات نظام پزشکی، بیش از پیش تقویت شود.

این پزشک عمومی، برنامه پزشک خانواده را به عنوان اولویت نخست برنامه های وزارت بهداشت دانست و گفت: در حال حاضر نظام سلامت کشور در شرایط و موقعیتی قرار دارد که اگر به مطالبات صنفی پزشکان عمومی توجه نشود، نظام سلامت در اجرای برنامه ها دچار چالش جدی خواهد شد.

زارع نژاد، حاکم شدن تفکر سیاسی و گروهی بعضی اعضا بر عملکرد سازمان نظام پزشکی و بدنه کارشناسی ضعیف سازمان در کنار عدم استفاده از پتانسیل و اختیارات قانونی موجود در قانون را، از جمله چالشها و ضعفهای بزرگترین سازمان صنفی جامعه پزشکی کشور دانست و گفت: انتظار می رود جامعه پزشکی کشور برای رسیدن به خواسته ها و مطالبات بر جای مانده خود، در انتخابات روز 4 اسفند، حضور پرشوری داشته باشد.