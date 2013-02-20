دو ضعف مهم سازمان نظام پزشکی/ ضرورت مشارکت پرشور در 4 اسفند

دکتر علی فتاحی در گفتگو با خبرنگار با بیان اینکه نقطه نظرات هیئتهای مدیره سازمان نظام پزشکی برآیند کلی جامعه پزشکی نبوده است، خاطرنشان کرد: حاکم شدن تفکر سیاسی و گروهی بعضی اعضا بر عملکرد سازمان و بدنه کارشناسی ضعیف سازمان در کنار عدم استفاده از پتانسیل و اختیارات قانونی موجود در قانون از دیگر چالش ها و ضعف های سازمان نظام پزشکی به شمار می رود.

دادستان انتظامی نظام پزشکی تهران، استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی، دانشگاهها و انجمنهای علمی تخصصی در پیشبرد برنامه ها و نبود اراده منسجم و اقتدار صنفی و نیز استفاده نکردن از اعتبارو ظرفیت اعضا در احقاق حقوق و خواسته ها را از دیگر انتقادات وارده به این سازمان برشمرد.

فتاحی در عین حال خواستار حضور و مشارکت حداکثری جامعه پزشکی در انتخابات روز چهارم اسفند 91شد و تاکید کرد: به طور قطع هر رای می تواند در سرنوشت آتی جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی بسیار حائز اهمیت باشد.

این متخصص گوش و گلو و سر و گردن، ابراز امیدواری کرد اعضای جامعه پزشکی پس از بررسیهای لازم و به طور منطقی و هدفمند آرای خود را به صندوق های رای بیاندازند.