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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۴۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

دو ضعف مهم سازمان نظام پزشکی/ ضرورت مشارکت پرشور در 4 اسفند

دو ضعف مهم سازمان نظام پزشکی/ ضرورت مشارکت پرشور در 4 اسفند

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عدم پشتوانه و حمایت کافی از سوی اعضا و دفاع نکردن همه جانبه از خواسته های صنفی را دو ضعف مهم سازمان نظام پزشکی برشمرد.

دکتر علی فتاحی در گفتگو با خبرنگار با بیان اینکه نقطه نظرات هیئتهای مدیره سازمان نظام پزشکی برآیند کلی جامعه پزشکی نبوده است، خاطرنشان کرد: حاکم شدن تفکر سیاسی و گروهی بعضی اعضا بر عملکرد سازمان و بدنه کارشناسی ضعیف سازمان در کنار عدم استفاده از پتانسیل و اختیارات قانونی موجود در قانون از دیگر چالش ها و ضعف های سازمان نظام پزشکی به شمار می رود.

دادستان انتظامی نظام پزشکی تهران، استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی، دانشگاهها و انجمنهای علمی تخصصی در پیشبرد برنامه ها و نبود اراده منسجم و اقتدار صنفی و نیز استفاده نکردن از اعتبارو ظرفیت اعضا در احقاق حقوق و خواسته ها را از دیگر انتقادات وارده به این سازمان برشمرد.

فتاحی در عین حال خواستار حضور و مشارکت حداکثری جامعه پزشکی در انتخابات روز چهارم اسفند 91شد و تاکید کرد: به طور قطع هر رای می تواند در سرنوشت آتی جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی بسیار حائز اهمیت باشد.

این متخصص گوش و گلو و سر و گردن، ابراز امیدواری کرد اعضای جامعه پزشکی پس از بررسیهای لازم و به طور منطقی و هدفمند آرای خود را به صندوق های رای بیاندازند.

کد مطلب 2002217

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