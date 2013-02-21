حضرت معصومه (س) ولي زمان خود را به خوبي شناخت

زينب شريفي اسدي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جايگاه والاي حضرت معصومه (س) نزد اهل بيت (ع) عنوان كرد: ايشان نزد يك پدر دانشمند و مادري نمونه تربيت يافته بودند و نهايت كمال تربيت را داشتند.



وي با اشاره به نخبگي خاص حضرت معصومه (س) عنوان كرد: روايت است كه خداوند به ايشان مقام شفاعت را نائل كرده است.



وي در ادامه با اشاره به بصيرت اين بانوي بزرگوار ابراز داشت: ايشان به موقع ولي زمان خود را شناختند و براي دفاع از ايشان به پا خواستند و هجرت كردند.



استاد جامعه المصطفي العالميه با اشاره به سفر حضرت معصومه (س) عنوان كرد: ايشان بعد از طي مسافتي به قم رسيدند و حضور ايشان در قم و سپس رحلت اين بانو در اين شهر موجب شد تا قم به پايگاه شيعيان جهان تبديل شود و همانگونه كه در روايات است قم حرم اهل بيت (س) است.



وي ادامه داد: در آن زماني كه به دليل فشار بسيار زياد بر مردم تقيه را پيش گرفته بودند بسياري از ساكنين شهر قم بدون هيچگونه پروايي به حمايت از اهل بيت (ع) مي پرداختند كه اين جرات و جسارت را از يك بانو كه همان حضرت معصومه (س) بود وامدار بودند.



شريفي اسدي ادامه داد: در عصر معاصر نيز قم به عنوان پايگاه بصيرت مطرح است و ديديم كه در جريان انقلاب نيز قم پيشتاز بودند و در دفاع از ولايت فقيه نيز مردم قم هميشه در صحنه حضور دارند.



وي با اشاره به اينكه حضرت معصومه (س) در عفاف و حجاب الگو بودند عنوان داشت: امروز نيز دفاعي كه بانوان قم از ارزش هاي ديني و اسلامي و بخصوص حجاب دارند و الگويي كه از قم در زمينه عفاف و حجاب وجود دارد از بركات وجود بارگاه ملكوتي حضرت معصومه (س) است.