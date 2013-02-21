۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۵۸

علی سلمان:

استبداد، عامل بحران در بحرین است/ادامه قیام ضروری است

دبیر کل جمعیت الوفاق، بزرگترین گروه اپوزیسیون بحرین بر ضرورت ادامه انتفاضه مردمی در این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اخبار المنامه، شیخ علی سلمان گفت: اگر گفتگوها برای تحقق دموکراسی مورد نظر و ضروری برای ثبات و عدالت و توسعه در بحرین به شکست بیانجامد، انتفاضه باید ادامه پیدا کند.

وی افزود: مخالفان در رسیدن به راهکار سیاسی که منافع همگان را به دنبال داشته باشد، کسی مورد ظلم واقع نشود و ثبات و توسعه را برای بحرین به دنبال داشته باشد، جدی هستند.

علی سلمان بیان کرد: انتفاضه و انقلاب برای خارج کردن بحرین از بحرانهای سیاسی و امنیتی که سالها با آن دست به گریبان است به وجود آمده است و سبب این بحرانها استبداد است.

دبیر جمعیت الوفاق بحرین افزود: اگر گفتگوها به تحقق عدالت، برابری، دموکراسی و یک راهکار دائمی منجر نشود بی فایده است.

