استبداد، عامل بحران در بحرین است/ادامه قیام ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اخبار المنامه، شیخ علی سلمان گفت: اگر گفتگوها برای تحقق دموکراسی مورد نظر و ضروری برای ثبات و عدالت و توسعه در بحرین به شکست بیانجامد، انتفاضه باید ادامه پیدا کند.

وی افزود: مخالفان در رسیدن به راهکار سیاسی که منافع همگان را به دنبال داشته باشد، کسی مورد ظلم واقع نشود و ثبات و توسعه را برای بحرین به دنبال داشته باشد، جدی هستند.

علی سلمان بیان کرد: انتفاضه و انقلاب برای خارج کردن بحرین از بحرانهای سیاسی و امنیتی که سالها با آن دست به گریبان است به وجود آمده است و سبب این بحرانها استبداد است.

دبیر جمعیت الوفاق بحرین افزود: اگر گفتگوها به تحقق عدالت، برابری، دموکراسی و یک راهکار دائمی منجر نشود بی فایده است.