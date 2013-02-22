گسترش روابط واشنگتن-توکیو محور مذاکرات نخست وزیر ژاپن در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن امروز جمعه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید درباره روابط واشنگتن و توکیو گفتگو می کند.

پیش بینی می شود که شینزو آبه و اوباما در این دیدار بر گسترش روابط آمریکا و ژاپن به خصوص روابط تجاری و اقتصادی و ائتلاف امنیتی میان دو کشور تاکید کنند.

روابط اقتصادی، تنش با پکن درباره مناقشات ارضی و برنامه هسته ای کره شمالی از جمله محورهای مهم این دیدار است.

شینزو آبه که در دسامبر گذشته به عنوان نخست وزیر ژاپن انتخاب شد، اعلام کرده است حمایتهای آمریکا از ژاپن در ارتباط با تنشها با چین بسیار مهم است.

همزمان با افزایش تنش ها در منطقه آسیا-اقیانوسیه، آبه ایجاد ائتلاف امنیتی میان آمریکا و ژاپن را یکی از اولویت های سیاست خارجی خود معرفی کرده است.