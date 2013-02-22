مشکلی با میلاد زنیدپور ندارم/ بازیکنی از فولاد اخراج نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی شامگاه جمعه پس از برتری تیمش در برابر پیکان تهران در نشست خبری پایان بازی در خصوص حرکت میلاد زنیدپور که پیراهن خود را به سمت وی پرتاب کرد، اظهار داشت: متوجه حرکت میلاد نشدم ولی من و میلاد مشکلی با هم نداریم. هر بار که او را می بینم با احترام رفتار می کند و فکر نمی کنم قصد توهین داشته باشد.



فرکی در ادامه درباره تصمیم فیروز کریمی مبنی بر اخراج میلاد زنیدپور از پیکان عنوان کرد: با فیروز کریمی صحبت کردم و از او خواهش کردم که میلاد را اخراج نکند و فقط با او صحبت کند.



وی درباره صحبتهای قبلی اش در یکی از رسانه ها مبنی بر اخراج چند بازیکن تصریح کرد: این یک اشتباه رسانه ای بود. این حرف را نزدم. من از تمام بازیکنان راضی هستم و این مسئله یک سوءتفاهم بود که رفع شد.



سرمربی سرخپوشان اهوازی درباره برد تیمش مقابل پیکان گفت: گل اول را روی یک حرکت از قبل تمرین شده به ثمر رساندیم ولی آن طور که انتظار داشتیم بازی پیکان تغییر نکرد. آنها همچنان یک بازی بسته را ارائه دادند و چشم به ضد حملات داشتند.



فرکی ادامه داد: نیمه دوم را خوب آغاز نکردیم ولی با دو تعویض روند بازی را به سود خود تغییر دادیم و توانستیم دو گل دیگر بزنیم و بازی را قاطعانه ببریم.



وی در ادامه به حضور هواداران در ورزشگاه اشاره کرد و گفت: تشکر ویژه ای از هواداران دارم که مثل همیشه از ما حمایت کردند و شرایط را برای ما راحت و به ضرر تیم حریف کردند.



مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال در ادامه درباره وضع چمن ورزشگاه تختی عنوان کرد: کیفیت چمن تختی اصلا خوب نیست و همین مسئله باعث شده نتوانیم به صورتی که می خواهیم توپ را در زمین به گردش درآوریم. امیدوارم این مسئله به زودی حل شود و در بازی های خانگی ما تاثیری منفی نداشته باشد.



فرکی درباره «نه وس» مهاجم برزیلی و یکی از گلزنان این بازی تصریح کرد: نه وس بازیکن خوبی است و قابلیتهای فنی مناسبی دارد. در این رقابت هم از زمانی که وارد زمین شد تاثیر زیادی در تغییر روند بازی به سود فولاد داشت و یک گل هم زد. اما بازیکنی است که تازه به جمع ما پیوسته و نیاز به زمانی بیشتری دارد که در تیم جا بیفتد.



به گزارش خبرنگار مهر، فولاد خوزستان با پیروزی سه بر یک امروز مقابل پیکان توانست با 49 امتیاز در بین چهار تیم بالای جدول بماند و همچنان در کورس قهرمانی حضور داشته باشد.