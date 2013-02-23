به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال فولاد خوزستان و پیکان تهران دیروز جمعه در چارچوب هفته بیست و هفتم لیگ برتر در اهواز به مصاف هم رفتنند که این بازی با نتیجه 3 بر یک به سود فولاد به پایان رسید. تک گل پیکان توسط میلاد زنیدپور به ثمر رسید. این بازیکن که محصول تیمهای پایه فولاد است بعد از گلزنی، پیراهن فولاد را جلوی نیمکت این تیم خوزستانی به زمین پرتاب کرد.
نعیم سعداوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حرکت میلاد زنیدپور اظهار داشت: من خیلی دوست ندارم راجع به حرکت میلاد صحبت کنم ولی این بازیکن هرچیزی در فوتبال دارد، مدیون فولاد است. او باید منطقی برخورد میکرد. حالا چون شرایط آمدن این بازیکن به فولاد فراهم نشده است دلیل نمیشود ایشان اینگونه رفتار کند.
وی ادامه داد: ابتدا و میانه فصل یک بحثی برای حضور زنیدپور در فولاد مطرح بود که به هر دلیلی این موضوع کنسل شد. او باید خود را مدیون فولاد و استان خوزستان بداند چون این باشگاه زمینه رشد و شکوفایی این بازیکن را فراهم کرده است.
مربی فولاد به دیگر بازیکنان خوزستانی پیکان اشاره کرد و گفت: سجاد فیض اللهی، ایمان مبعلی، جلال کاملی و حسین آشنا روزی در فولاد بازی میکردند که به هر دلیل از ما جدا شدند. آنها قبل از بازی روز گذشته به سمت نیمکت فولاد آمدند و از ما رخصت گرفتند. اینها قشنگیهای فوتبال است ولی نمیدانم چرا زنیدپور اینطوری پاسخ زحمات باشگاه فولاد را داد.
سعداوی در بخش دیگری از صحبتهایش به هجمه ایجاد شده توسط بعضی مدیران علیه داوران لیگ برتر اشاره و تاکید کرد: یک آقای غیرفوتبالی از رئیس فدراسیون گرفته تا روسای تمام کمیتهها را زیر سئوال میبرد و هیچ برخوردی با او صورت نمیگیرد. سئوال من این است که چرا با این آقا برخورد نمیشود. ایشان در فوتبال ما باعث آشفتگی شده و متاسفانه فدراسیون هم چشمش را روی حرفهای او بسته است.
وی با بیان اینکه این مسائل به فوتبال ما ضربه زده است، گفت: اگر عملکرد این مدیر بررسی شود، متوجه میشوید باشگاهش کلی بدهی دارد ولی به جای پرداخت آن صحبتهایشان را متوجه مسائل دیگری میکنند. بهتر است این آقایان به جای آزاد کردن زندانی بدهیهایشان را تسویه کنند.
مربی فولاد در بخش پایانی صحبتهایش گفت: کجای دنیا مدیر یک باشگاه به رئیس کمیته داوران اتهام تبانی میزند؟ فدراسیون فوتبال نباید اجازه بدهد این آشفتگی ها در فوتبال باب شود و هر کس هرچیزی دلش خواست بگوید. باید با این مسائل برخورد شود تا برای دیگران هم مایه عبرت باشد.
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