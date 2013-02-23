قهرمانی زودهنگام تکواندوکاران مقاومت در جام نقش جهان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته های نهم و دهم از دور برگشت رقابتهای ليگ دسته يك تکواندو باشگاه‌هاي كشور موسوم به جام نقش جهان روز جمعه در خانه تکواندو پیگیری شد که در نهایت مقاومت در تنها بازی خود صاحب پیروزی شد و جمع امتیازاتش را به 53 رساند و در فاصله یک هفته به پایان این مسابقات عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

در هفته نهم این رقابتها سازه حفار زایند رود(کاشان) 5 بر 3 از سد شرکت پالایش نفت آبادان گذشت، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 8 بر صفر هوگوپوشان الماس بتن همدان را مغلوب کرد، باشگاه سلحشور و آموزشگاه مژدهی رشت در رقابتی نزدیک به تساوی 4 بر 4 رضایت دادند و هیئت تکواندو قزوین 8 بر صفر از سد هیئت تکواندو هرمزگان گذشت.



در هفته دهم نیز مقاومت 8 بر صفر از سد تیم قعرجدولی هیئت تکواندو هرمزگان گذشت، آموزشگاه مژدهی رشت 5 بر 3 مغلوب آکادمی قهرمانان اسلامشهر شد، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 7 بر یک از سد موسسه آموزش عالی زند فارس گذشت و در آخرین دیدار این هفته هوگوپوشان هیئت تکواندو قزوین شش 6 بر 2 شرکت پالایش نفت آبادان را شکست داد.



در جدول رده بندی بعد از مقاومت 53 امتیازی، مناطق نفت خیز با 46 و سلحشور با 45 امتیاز دوم و سوم هستند. در هفته پایانی تیم های مناطق نفت خیز جنوب و سلشحور برای کسب عناوین دوم و سوم تلاش خواهند کرد.