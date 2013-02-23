به گزارش خبرگزاری مهر ، فردا (یکشنبه) ششم اسفندماه مجلس بزرگداشتی در حسینیه حضرت امام خمینی (ره) از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای آیتالله خوشوقت برگزار میشود.
قرار است این مراسم از ساعت 16 تا 17.30 با حضور اقشار مختلف مردمی برگزار شود.
مراسم بزرگداشت آیتالله خوشوقت فردا (یکشنبه) ۶ اسفندماه از سوی رهبر معظم انقلاب در حسینیه امامخمینی(ره) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر ، فردا (یکشنبه) ششم اسفندماه مجلس بزرگداشتی در حسینیه حضرت امام خمینی (ره) از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای آیتالله خوشوقت برگزار میشود.
قرار است این مراسم از ساعت 16 تا 17.30 با حضور اقشار مختلف مردمی برگزار شود.
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