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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۳

برگزاری مراسم بزرگداشت آیت‌الله خوشوقت در حسینیه امام‌خمینی(ره)

برگزاری مراسم بزرگداشت آیت‌الله خوشوقت در حسینیه امام‌خمینی(ره)

مراسم بزرگداشت آیت‌الله خوشوقت فردا (یکشنبه) ۶ اسفندماه از سوی رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام‌خمینی(ره) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، فردا (یکشنبه) ششم اسفندماه مجلس بزرگداشتی در حسینیه حضرت امام خمینی (ره) از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای آیت‌الله خوشوقت برگزار می‌شود.

قرار است این مراسم از ساعت 16 تا 17.30 با حضور اقشار مختلف مردمی برگزار شود.

کد مطلب 2003974

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