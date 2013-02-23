آغاز مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز/ رقابت 10 نفر برای سفر به فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع دو مرحله رقابت‌های انتخابی دسته برتز که طی سال جاری برگزار شد و با لحاظ شدن امتیازات به دست آمده در این مسابقات، 10 بازیکن به مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم ملی برای تعیین نفرات شرکت کننده در مسابقات قهرمانی جهان دعوت شده‌اند.

نیما عالمیان، محمدرضا اخلاق‌پسند، پوریا عمرانی، مهران احدی، واحد مالمیری، میدیا لطف الله نسبی، امین میرالماسی، حمیدرضا طاهرخانی، محمد علی روئین‌تن و عارف احمدی‌فر بازیکنانی هستند که در رقابت‌های انتخابی تیم ملی شرکت می‎کنند. دور نخست این رقابت‎ها از فردا در تهران آغاز شده و به مدت دو روز دنبال می‌شود.

در پایان دور نخست از مرحله نهایی مسابقات تنیس روی میز انتخابی تیم ملی، با در نظر گرفتن مجموع امتیازات به دست آمده در این مسابقات و همچنین رقابت‌های دسته برتر، 8 بازیکن به دور دوم و نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی راه پیدا می‌کنند. رقابت‌های این مرحله 9 و 10 اسفند برگزار می‌شود. در پایان این مرحله از مسابقات سه نفر برتر برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان انتخاب می‌شوند. یک نفر هم به صورت انتصابی جهت حضور در این رقابت‌ها تعیین خواهد شد که به احتمال زیاد نوشاد عالمیان فرد انتصابی خواهد بود.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان طی روزهای 23 تا 30 اردیبهشت‌ماه سال آینده در فرانسه برگزار خواهد شد.