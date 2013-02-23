پیونگ یانگ رزمایش آمریکا و کره جنوبی را باعث برافروختن آتش جنگ دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، یونهاپ در مطلبی نوشت: "پاک ریم سو" نماینده ارشد نظامی کره شمالی امروز شنبه با ارسال نامه ای به فرمانده ارشد نظامی آمریکا در کره جنوبی اعلام کرد که رزمایش نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا در روزهای آتی باعث برافروختن آتش جنگ در شبه جزیره کره می شود.

این هشدارها درحالیست که کره جنوبی و آمریکا قرار است رزمایش سالانه خود را در مرز دو کره در ماه آتی برگزار کنند.

پیش از این نیز در سال 2010 رزمایش مشترکی در جزیره یئون پیونگ برگزار شد که حمله توپخانه ای کره شمالی را به همراه داشت که بر اثر آن چهار نفر کشته شدند و جامعه بین الملل نیز درباره افزایش تنش ها در شبه جزیره کره هشدار داد.