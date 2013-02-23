مركز پژوهشي و كاربردي انرژي هاي نو در بجنورد به بهره برداري رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه و با حضور مسئولان ارشد خراسان شمالي مركز پژوهشي و كاربردي انرژي هاي نو شركت توزيع نيروي برق استان با مساحت 300 مترمربع و در محوطه اداره توزيع برق بجنورد افتتاح شد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق خراسان شمالي در مراسم افتتاح اين مركز عنوان كرد: سايت پژوهشي کاربردي انرژي هاي نوين شرکت توزيع برق استان با هدف انجام امور پژوهشي درباره انرژي هاي نو و تجديدپذير و نيز کمک به تحقيقات علمي دانشجويان راه اندازي شده است.

عزت الله فياض با بيان اينكه اين مركز داراي سامانه هيبريدي بادي- خورشيدي، توربين بادي و مولد ردياب خورشيدي است، اظهار داشت: سامانه هيبريدي بادي- خورشيدي نصب شده در اين مركز از نوع پنل فتوولتائيك بوده و داراي توربين محور عمودي با توان اسمي 620 وات و ولتاژ خروجي 220 ولت است.

به گفته وي توربين بادي اين مركز نيز به صورت محور افقي بوده و با توان اسمي 500 وات، با سرعت باد حداقل 2.5 متر بر ثانيه انرژي الکترونيکي را به شبکه برق تزريق مي کند.

فياض اضافه كرد: همچنين مولد ردياب اين سايت با استفاده از سلول هاي خورشيدي فتوولتائيك و با بهره گيري از سيستم خودكار ردياب خورشيدي طي 10 ساعت فعاليت در شبانه روز توان تامين دو هزار و 400 وات انرژي الكتريكي را دارد.

وي افزود: براي ساخت اين مركز در مجموع 750 ميليون ريال هزينه شده و بر اساس برنامه در آينده نزديك چند صفحه سولار جديد خورشيدي و توربين هاي بادي بيشتري نيز در اين مركز نصب خواهد شد.

