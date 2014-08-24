234 پروژه برق رساني در خراسان شمالي افتتاح مي شود

عزت الله فياض در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته دولت فرصت مناسبي است تا مسئولان عملكرد هاي خود را به مردم انعكاس دهند و انتظار می رود تا رسانه ها نيز در اين امر به کمک مسئولان بشتابند.

وي با بيان اينكه شركت برق استان به منظور بهره مندي مردم از خدمات اين شركت پروژه هاي آماده افتتاح دارد اظهار داست: اين پروژه ها در هفته دولت با اعتبار 108 ميليارد و 281 ميليون ريال به بهره برداري خواهد رسيد.

فیاض گفت: این پروژه ها در شهرستان هاي اسفراين، شيروان، بجنورد، فاروج، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم به بهره برداری خواهند رسید.

فياض احداث شبکه و نصب ترانس، اصلاح و بهینه سازی شبکه های برق و... را از جمله پروژ هاي برق رساني استان در هفته دولت عنوان كرد.

وي با بيان اينكه مردم روستايي استان نيز بايد از خدمات اين شركت همانند ساير افراد برخوردار شوند تصريح كرد: برق رساني به شهرك هاي روستايي استان، برق رسانی به روستای دهگاه، تامین برق چاه های مهنان، فیروزه و گریوان و تامین برق مسکن مهر حصار گرمخان از ديگر پروژه هاي شركت برق خراسان شمالي است.

به گفته اين مسئول احداث شبکه زمینی 20 کیلو ولت پست امام علی (ع)، اصلاح و تجهیز پست های نادر و فردوسی، برق رساني به مسكن هاي مهر، اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف بلوار خلیج فارس و چهارراه 17 شهریور تا میدان مهمانسرا و... از جمله پروژه هاي قابل افتتاح در هفته دولت است.

فياض در خصوص پروژه های برق رسانی شهرستان شيروان و اسفراين اظهار داشت: پروژه های برق رسانی در شهرستان شیروان که با اعتبار 22 میلیارد و 226 میلیون ریال اجرایی شده است شامل احداث شبکه به منظور تامین برق متقاضیان شهرک بسیجیان و متقاضیان جدید شهری و روستایی و اصلاح و ترمیم 12 کیلومتر شبکه فشار ضعیف به کابل خود نگه دار شهری و روستایی است.

مديرعامل شركت توزيع برق خراسان شمالي با بيان اينكه براي پروژه هاي شهرستان اسفراين نيز 18 میلیارد و 536 میلیون ریال هزينه شده، افزود: اصلاح و ترمیم شبکه روستای فرطان، احداث شبکه برای متقاضیان تامین برق روستایی و شهری، تامین برق مسکن مهر کشت و صنعت و صفی آباد، رفع حریم شبکه روستای چهل حصار و تامین برق شهرک سلمان فارسی از پروژه های قابل افتتاح در شهرستان اسفراین است.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دولت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، از دوم شهریوماه آغاز و تا روز هشتم شهریورماه جاری ادامه دارد.