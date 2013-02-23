اظهارات انتخاباتی سیاسیون در حاشیه مراسم/ شور وحال عزاداران هنگام ورود رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر آیت الله عزیز الله خوشوقت صبح امروز با حاشیه هایی همراه بود که در ادامه می آید.

* از ساعات اولیه صبح امروز مردم گروه گروه خود را به دانشگاه تهران می رساندند تا هم در مراسم تشییع پیکر آیت الله خوشوقت حضور پیدا کنند و هم نماز میت را پشت سر رهبر معظم انقلاب اقامه نمایند.

* خیابان های منتهی به دانشگاه تهران و خیابان انقلاب با وجود حضور مسئولان عالیرتبه نظام باز بود و تردد خودروها و مردم مانند روزهای عادی ادامه داشت.

* مردم و به خصوص جوانان از نقاط مختلف خیابان انقلاب با در دست داشتن عکس و تمثال حضرت آیت الله خوشوقت به سمت درب های دانشگاه تهران حرکت می کنند.

* مردم و مسئولان از درب ورودی مجزا و جنوبی دانشگاه تهران وارد محل برگزاری نماز می شدند. برخی هم که نامه هایی در دست داشتند جلوی درب ورودی ویژه مسئولان ازدحام کرده بودند تا در صورت ورود مسئولی که می توانست مشکل شان را حل کند، نامه را به وی بدهند.

* مراسم با قرائت قرآن و مداحی ذاکران اهل بیت آغاز شد.

* اکثر وزیران و مسئولان لشکری و کشوری برای اقامه نماز بر پیکر آیت الله خوشوقت به دانشگاه تهران آمدند. که از جمله آنان می توان به حضور روسای 3 قوه، آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب، آیت الله امامی کاشانی و حجت الاسلام کاظم صدیقی، ائمه جمعه موقت تهران، غلامعلی حداد عادل، نماینده تهران و مشاور رهبر انقلاب، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، حجت الاسلام رئیسی، معاون اول قوه قضائیه، آیت الله محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام مصلحی، وزیر اطلاعات، حجت الاسلام علی اکبری، رئیس مرکز امور مساجد کشور، آیت الله ممدوحی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حجت الاسلام قاضی عسگر، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، حجت الاسلام رحیمیان، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهیر و امور ایثارگران، حجت الاسلام سید مصطفی خامنه ای، فرزند ارشد رهبرمعظم انقلاب و داماد آیت الله خوشوقت، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، حمیدرضا حاج بابایی، وزیر آموزش و پرورش، پرویز فتاح، صادق محصولی و محمد سعیدی کیا از وزیران سابق، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی، معاون رئیس جمهور، مجید نامجو، وزیر نیرو و ... اشاره کرد.

* رئیس جمهور و رئیس مجلس جزو آخرین مسئولانی بودند که به دانشگاه تهران آمدند. پس از حضور همه مسئولان حدود ساعت 8 و 30 دقیقه رهبر معظم انقلاب به محل اقامه نماز وارد شدند.

* مردمی که چشم انتظار ورود مقام معظم رهبری بودند و در گوشه و کنار خیابان انقلاب و درب اصلی دانشگاه تهران انتظار می کشیدند به محض ورود رهبر انقلاب، با فریادهای « آقا آمدند » سعی می کردند هر چه سریع تر خود را به محل برگزاری نماز برسانند.

* پس از اقامه نماز بر پیکر آیت الله خوشوقت، توسط رهبر معظم انقلاب، مراسم تشییع آغاز شد.

* پیکر آیت الله خوشوقت از درب شرقی دانشگاه تهران و خیابان طالقانی به سمت مسجد امام حسن مجتبی(ع) با حضور گسترده مردم، تشییع شد.

* خبرنگاران که منتظر خروج مسئولان از درب جنوبی دانشگاه تهران و گفتگو با آنها بودند، موفق به صحبت با آنها نشدند ؛زیرا اکثر مسئولان بوسیله خودروهای خود محل برگزاری مراسم را ترک کردند و در جمع خبرنگاران حاضر نشدند.

* تنها افرادی که گفتگوی کوتاهی را درباره شخصیت آیت الله خوشوقت و برخی مسائل روز سیاسی کشور داشتند، چهره هایی نظیر، محمد سعیدی کیا، پرویز فتاح، حجت الاسلام قاضی عسگر و حجت الاسلام آقا تهرانی بودند.

* محمدسعیدی کیا در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این که به صورت جدی و مستقل وارد انتخابات ریاست جمهری خواهد شد، گفت: برنامه های انتخاباتی ام را بزودی اعلام خواهم کرد.

* همچنین پرویز فتاح وزیر سابق دولت احمدی نژاد در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت الله خوشوقت درخصوص شخصیت این عالم بزرگوار گفت: ایشان خلق حسنه داشت و قسم می خورم جز مهر و محبت و خلق حسنه از ایشان چیزی ندیدم. آیت الله خوشوقت ستونی برای انقلاب بودند که متاسفانه ایشان را از دست دادیم.وزیر سابق نیرو با بیان اینکه اگر سیاسیون بخواهند بصیرت را تجسم ببخشند باید آنرا در آیت الله خوشوقت مشاهده کنند، گفت: ایشان آدم بسیار بصیری بودند و نگاه بلندی به مسائل سیاسی داشتند. فتاح همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص کاندیداتوری اش سکوت کرد و پاسخی نداد.