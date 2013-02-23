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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۲۶

وزیر سابق احمدی نژاد:

سیاسیون بصیرت را در آیت الله خوشوقت بیابند/ واکنش به سئوال از کاندیداتوری

سیاسیون بصیرت را در آیت الله خوشوقت بیابند/ واکنش به سئوال از کاندیداتوری

وزیر سابق نیرواظهار داشت: اینکه اگر سیاسیون بخواهند بصیرت را تجسم ببخشند باید آنرا در آیت الله خوشوقت مشاهده کنند، ایشان آدم بسیار بصیری بودند و نگاه بلندی به مسائل سیاسی داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح وزیر سابق دولت  احمدی نژاد در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت الله خوشوقت درخصوص شخصیت این عالم بزرگوار گفت:  ایشان خلق حسنه داشت و قسم می خورم جز مهر و محبت و خلق حسنه از ایشان  چیزی ندیدم.

وی اظهار داشت: آیت الله خوشوقت ستونی برای انقلاب بودند که متاسفانه ایشان را از دست دادیم.

وزیر سابق نیرو با بیان اینکه اگر سیاسیون بخواهند بصیرت را تجسم ببخشند باید آنرا در آیت الله خوشوقت مشاهده کنند، گفت: ایشان  آدم بسیار بصیری بودند و نگاه بلندی به مسائل سیاسی داشتند.

فتاح همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص کاندیداتوری اش سکوت کرد و پاسخی نداد.

کد مطلب 2004005

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