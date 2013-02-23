احمد جعفری‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نوشاد عالمیان پیش از آغاز مرحله حذفی مسابقات تنیس روی میز تور جهانی قطر با عمر عصای مصری و بازیکنی از ژاپن تمرین می‌کرد، اظهارداشت: نوشاد در دوحه روزی دو جلسه تمرین داشت تا بتواند خود را برای دیدارهای مرحله حذفی آماده کند.

وی در پاسخ به این پرسش که "چرا با این اوصاف عالمیان مقابل نماینده دانمارک شکست خورد"؟، تصریح کرد: سطح مسابقات واقعا بالاست. جایزه نقدی خوبی که برای مسابقات در نظر گرفته شده باعث شده تمام بازیکنان برتر دنیا در آن شرکت کنند. به هر حال نتیجه گرفتن در بین بازیکنان برتر خیلی راحت نیست.

مربی تیم ملی تنیس روی میز با اشاره به اختلاف زنکینگ نوشاد عالمیان و حریف دانمارکی‌اش و برتری عالمیان در این زمینه خاطرنشان کرد: تنیس روی میز ورزشی نیست که در آن رده‌بندی جهانی تنها عامل تاثیر گذار در برد و باخت باشد. درست است که نوشاد رنکینگ بهتری داشت اما حریف او هم از توانایی‌های بالایی برخوردار بود. "جاناتان" پیش از دیدار با نوشاد موفق شده بود پینگ‌پنگ‌باز قدر هندی را شکست دهد.

جعفری‌پور با بیان اینکه نوشاد عالمیان با وجود سن و سال کمی دارد به خاطر موفقیت‌هایش رشد سریعی داشت و صاحب جایگاه خوبی در رده‌بندی جهانی شده است، یادآور شد: البته موقعیت نوشاد هر لحظه در حال تهدید است. بازیکنانی که در رده‎بندی جهانی پشت سرش قرار دارند مدام و در هر تورنمنتی او را تهدید می‌کنند. در واقع انگیزه‌ای که آنها برای رویارویی با نوشاد و از پیش رو برداشتنش دارند، تهدید جدی است.

این مربی گفتگو با خبرنگار مهر را اینگونه ادامه داد: من این موضوع را به خود نوشاد هم گوشزد کرده‌ام. این بازیکن باید تلاش بیشتری داشته باشد و به گونه برنامه ریزی کند که بتواند موقعیتش را حفظ کند.

وی با تاکید بر اینکه قرار نیست نوشاد به خاطر رنکینگ خوبش مقابل حریفانی که پائین‌تر از خودش قرار دارند، پیروز شود، گفت: نوشاد باید کمی سطح توقعات خودش را پائین بیاورد. دیگران هم نباید توقع زیاد از این بازیکن داشته باشند چون همیشه پیروزی از آن بازیکنی که رنکینگ بهتری دارد، نمی‌شود.

مربی تیم ملی تنیس روی میز خاطرنشان کرد: "مالونگ" چینی قهرمان جهان است اما همین بازیکن سال گذشته در یک دوره رقابت‌های تور جهانی مقابل بازیکنی با رنکینگ 128 شکست خورد. ضمن اینکه در این دوره از رقابت‌های تور جهانی قطر هم خیلی از بازیکنان خوب مانند نوشاد عالمیان حذف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد عالمیان تنها نماینده تنیس روی میز ایران در مسابقات تور جهانی قطر بود. این بازیکن با توجه به سیدبندی مسابقات از حضور در مرحله مقدماتی معاف شد اما وی در نخستین دیدار خود در مرحله حذفی که عصر جمعه برگزار شد برابر "جانان گروس" از دانمارک با نتیجه 4 بر 3 شکست خورد و وداع زودهنگامی با مسابقات داشت.