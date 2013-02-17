نوشاد عالمیان بامداد سه شنبه عازم قطر می شود/ صعود در سیدبندی و معاف از مرحله مقدماتی

به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد عالمیان تنها نماینده ایران در مسابقات تنیس روی میز تور جهانی قطر است که به عنوان یکی از 32 بازیکن برتر شرکت کننده در این مسابقات صاحب سید 29 شده بود اما به دنبال انصراف "مالین" و "ریو تان" از چین و کرواسی، عالمیان در سید بندی اولیه این مسابقات دو پله صعود کرد و در سید 27 قرار گرفت.

سیدبندی مسابقات تنیس روی میز تور جهانی قطر مانند دیگر رقابت‌ها بر اساس رنکینگ جهانی بازیکنان شرکت کننده انجام می‌شود و بر اساس آن 32 بازیکن برتر از مرحله مقدماتی کنار گذاشته می‌شوند. قرعه کشی مرحله مقدماتی برای دیگر بازیکنان انجام می‌شود و 32 بازیکن برتر دیدارهای خود را از مرحله دوم آغاز می‌کنند. بدین ترتیب نوشاد عالمیان به عنوان سید 27 مسابقات تنیس روی میز تور جهانی قطر از شرکت در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها معاف است و دیدارهای خود را از مرحله دوم که به صورت حذفی برگزار می‌شود، آغاز خواهد کرد.



مسابقات تنیس روی میز تور جهانی قطر طی روزهای دوم تا ششم اسفندماه برگزار می‌شود. عالمیان به منظور شرکت در این رقابت‌ها دوشنبه شب تهران را به مقصد دوحه قطر ترک می‌کند. احمد جعفرپور این بازیکن را در سفر به قطر همراهی می‌کند.



203 بازیکن از 33 کشور جهان برگزار کننده مسابقات تنیس روی میز تور جهانی قطر هستند که دارای رنکینگ جهانی و 148400 دلار جایزه نقدی است.