بازیکنان نباید تنها برای پول بازی کنند/ یکی دو نفر مقصر ناکامی‌ ملوان نیستند!

به گزارش خبرگزاری مهر، ناخدا محمود آذرگون در پاسخ به این سوال که چرا تیم‌های لیگ برتری در مقاطعی مشکل مالی داشته‌اند اما برخی از آنها مانند تیم استقلال با وجود این مشکلات مالی همچنان صدرنشین لیگ برتر هستند، ضمن بیان مطلب فوق گفت: مشکلات مالی تنها می‌تواند در بخشی از نتیجه نگرفتن یک تیم تاثیر گذار باشد. مهم مدیریت و جمع کردن این مساله است. به نوعی بحث علاقه و تعصب در فوتبال ایران همیشه مطرح و تاثیر گذار بوده و بازیکنان باید متوجه این مهم باشند.

یکی از بازیکنان ملوان اعلام کرده اگر هدایتی پول نداشت چگونه به گواهی مدیرعامل پیشین گهر و رسانه‌ها حدود دو و نیم میلیارد به آن باشگاه پول داده است؟، وی در خصوص این موضوع افزود: هدایتی علاوه بر فوتبال، در خیلی از جاها سرمایه‌گذاری کرده است. ایشان سال‌هاست که در فوتبال بصورت حامی پول هزینه می‌کند. الان در شرایط خاصی هستیم و دیر کرد در پرداخت بخشی از قرارداد بازیکنان، نباید در اذهان عمومی این تصور را ایجاد کندکه وی قادر به انجام تعهدات خود نیست.

عضو هیات مدیره باشگاه ملوان در پاسخ به این پرسش که دلیل تعلل در پرداخت‌ مطالبات بازیکنان ملوان ناشی از سیاست‌های مدیریتی است یا مسائل دیگر؟، خاطرنشان کرد: به نظرم تعلل در پرداخت‌های بازیکنان ملوان می‌تواند ناشی از مسایل مدیریتی باشد. هدایتی اگر توانا نبود که تیم مردمی ملوان را نمی‌گرفت، پس وی حتما توانا بوده که این کار را انجام داده است.

وی در مورد مصاحبه اخیر سیدجلال رافخایی علیه مالک باشگاه یادآور شد: به نظرم یک بازیکن نباید علیه باشگاه خود حرف بزند. من اینگونه مصاحبه بازیکنان ملوان را تایید نمی‌کنم زیرا نظم و انضباط از همان ابتدا در باشگاه ملوان حرف اول را زده است. شاید وی تحت تاثیر دیگران این حرف را زده باشد.

آذرگون در مورد اظهارات هادی تامینی در برنامه 90 که اعلام کرد مسئول باخت ملوان به پرسپولیس صحبت هدایتی است و یا مالک باشگاه باید سر تمرینات تیم حاضر شود، اظهار داشت: من این سوال را از شما می‌پرسم بازیکنی که مبلغ کل قراردادش برای نیم فصل 250 میلیون هست و تا این لحظه(حدود یک ماه و نیم) 100 میلیون گرفته، شایسته هست اینگونه صحبت کند؟ او هم شاید تحت تاثیر دیگران این حرف را زده باشد.

وی همچنین در خصوص صحبت‌های محمد احمدزاده در مورد پرداخت نشدن مطالبات بازیکنان تیم ملوان تاکید کرد: ربط دادن نتیجه نگرفتن ملوان به مشکلات مالی از سوی سرمربی این تیم را تایید نمی‌کنم‌.

رئیس تربیت بدنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از این گفتگو در مورد اینکه اگر نتیجه‌ نگرفتن تیم مربوط به پرداخت نشدن مطالبات بازیکنان از سوی هدایتی باشد، می‌توان نتیجه گرفت معنی آن بازی کردن بازیکنان فقط در قبال پول است؟، اذعان داشت: بازیکنان نباید تنها برای پول بازی کنند زیرا بحث تعصب، عرق و همیت آنه هم مطرح است، موضوعی که ملوان همواره در آن ثابت قدم بوده است. مگر فصل پیش ملوان دچار مشکلات عدیده مالی نبود و در سخت‌ترین شرایط در لیگ برتر باقی نماند؟ این بازیکنان همان بازیکنان هستند. پس چرا این فصل شرایط به این‌گونه شده است؟ باید دنبال این بگردیم.

وی اضافه کرد: بهتر است بازیکنان و کادرفنی ملوان به جای مصاحبه علیه مالک باشگاه، به فکر موفقیت در بازی‌های آینده باشند زیرا مالک باشگاه قول داده با پیروزی در دو مسابقه بعدی، هم درصدی از قرارداد خود را دریافت می‌‎کنند و هم جریمه بازی با پرسپولیس بخشیده خواهد شد تا این مسائل به پایان برسد.

آذرگون در خصوص احتمال استفاده از سرمربی غیر بومی برای تیم فوتبال ملوان برای نخستین‌بار در تاریخ این باشگاه تصریح کرد: برای استفاده از سرمربی غیر بومی باید شرایط را در نظر بگیریم که شاید زمانی جواب بدهد زیرا تا امروز مربی غیر بومی در ملوان کار نکرده، همان طور که گفتم این قضیه نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتر و دقیق‌تری دارد.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: اگر ما دنبال بازیکن‌سازی هستیم، باید پروسه مربی‌سازی را هم به بهترین شکل پیگیری کنیم. در این شرایط مربیان ما باید در داخل و خارج از کشور آموزش ببینند تا بتوانیم از آنها استفاده بهینه کنیم. برقراری تعامل با کشورهای صاحب فوتبال و شرکت در تمرینات باشگاه‌های معتبر، می‌تواند کمک زیادی در ساختن مربیان خبره برای تیم‌های پایه و همچنین آینده ملوان به ما کند.

برنامه‌های سر‌مربی، کم کاری بازیکنان، حمایت نکردن هدایتی و حوادث و اتفاقات فوتبالی، کدامیک بیشتر در موفقیت نبودن ملوان در این فصل موثر بوده است؟، عضو هیات مدیره باشگاه ملوان در پاسخ به این سوال تاکید کرد: به نظرم در موفقیت نبودن ملوان، یک نفر یا یک عامل خاص را نمی‌توان مقصر دانست و محکوم کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مجموعه عوامل باشگاه در مصاحبه کردن باید دقت کنند. قبل بازی با پرسپولیس دیدید تعداد مصاحبه‌ها زیاد شد و به ملوان ضربه زد، در مجموع شرایط داوری هم علیه ملوان شد.

آذرگون در پایان گفت: امیدوارم ملوان در بازی‌های پیش‌رو نتیجه دلخواه را کسب کند و حسین هدایتی استوارتر از گذشته به حمایت خود از باشگاه ملوان ادامه دهد. در این شرایط باید علل موفقیت نبودن ملوان را پیدا کرده و برای فصل بعد برنامه‌ریزی مناسبی کنیم تا این مشکلات به تیم ضربه نزند.