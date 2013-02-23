به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قزوه شاعر با اشاره به تغییرات کمی و کیفی صورت گرفته در جشنواره امسال شعر فجر گفت: امسال داوری‌ها و در واقع ترکیب هیئت داوران، نقطه قوت جشنواره شعر فجر بود.

وی به حضور بیش از 2000 شاعر در بخش رقابتی هفتمین جشنواره شعر فجر پرداخت و افزود: حضور شاعران جوان در جشنواره امسال شعر فجر خوب بوده اما از شاعران شاخص کشور هم این انتظار می‌رود که در بخش مسابقه جشنواره حضوری موثرتر داشته باشند.

سراینده «قونیه در قطار» اضافه کرد: به نظرم جشنواره شعر فجر باید تدبیری بیندیشد که در دوره هشتم دو مورد لحاظ شود؛ اول اینکه کتاب‌های همه شاعران مورد توجه قرار بگیرد و در واقع هر کتابی که در زمینه شعر معاصر منتشر می‌شود، رصد شود و مورد ارزیابی قرار گیرد و دوم اینکه تمهیدی اندیشیده شود که همه شاعران در بخش مسابقه شرکت کنند.

قزوه گفت: ممکن است بخش عمده‌ای از بضاعت شعر کشور به دوش جوانان باشد و آنها همیشه اتفاق‌های خوبی را در این عرصه رقم زده‌اند اما شاعران پیشکسوت و پخته‌ای هستند که ممکن است شعرهایشان در رقابت با شاعران جوان، بهتر باشد و تغییرات بهتری رقم بخورد و به همین خاطر پیشنهاد می‌کنم برای دوره بعد اگر این شاعران حتی در جشنواره شرکت نکردند، کتاب‌هایشان ارزیابی شود.

وی همچنین تاکید کرد: اولویت ما در جشنواره باید شعر کشورهای فارسی زبان هم باشد؛ الان شاعران زیادی در کشورهایی مثل تاجیکستان، افغانستان و همچنین کشورهایی مثل هندوستان، پاکستان و ازبکستان و یا کشورهایی مثل جمهوری آذربایجان، ترکیه و حوزه قفقاز که زبان فارسی در آنها ریشه داشته و هنوز هم طرفدارانی دارد، فعالیت می‌کنند که اینها باید مورد توجه جشنواره شعر فجر باشد.

سراینده «با کاروان نیزه» گفت: به نطرم دعوت از این شاعران هم باید اولویتی داشته باشد؛ یعنی اول از شاعران فارسی زبان، دوم از شاعران کشورهای همسایه و سوم از شاعران کشورهای مسلمان و هم تمدن با ما، برای حضور در جشنواره دعوت به عمل بیاید و بعد از اینها سراغ کشورهای دیگر مثل حوزه اروپا و آمریکا برویم.

قزوه افزود: در مجموع جشنواره شعر فجر امسال توفیقات زیادی داشته است و به عنوان مثال یکی دو بخش جدید دارد؛ اول اینکه امسال می‌خواهند برای اولین بار شاعر مردمی را انتخاب کنند و این خیلی خوب است و ممکن است خیلی دقت در آن نباشد و مثلاً در حوزه دانشگاه یک نفر انتخاب شود، در حوزه دانش آموزی، یک نفر دیگر، در حوزه اصناف و بازار، یک نفر و در حوزه سیاست و مجلس، یک نفر دیگر انتخاب شود، اما همه اینها قشنگ است و در نهایت یک کار تحلیلی خوبی را رقم خواهد زد.

وی با ابراز امیواری نسبت به ادامه حرکت‌های آغاز شده در این دوره از جشنواره شعر فجر، با ذکر مثال‌هایی گفت: ای کاش انتخاب شاعر مردمی هر ساله وجود داشته باشد و علاوه بر آن پارامترهای انتخاب شاعر مردمی در هر یک از این حوزه‌ها مشخص شود و پیگیری شود و بفهمیم که شعر معاصر ایران و شعر انقلاب در جامعه ما چه بازخوردی دارد. همانطور که گفتم این اقدام ممکن است در دوره اولش زیاد جاافتاده نباشد و نتیجه آن خیلی خیلی علمی نباشد اما هر چه هست چون کار تازه‌ای است، یک آغاز مبارک است و قابل تقدیر است.

سراینده «من می‌گویم، شما بگریید» همچنین با اشاره به اهمیت نمادین اعداد در هر دوره از برگزاری جشنواره بین‌المللی شعر فجر، پیشنهاد کرد برای دوره هشتم، جایگاه و شخصیت امام علی‌ابن موسی الرضا (ع) و نیز استان خراسان رضوی میزبان تربت امام هشتم شیعیان، یه شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

قزوه گفت: امسال تلاش متولیان جشنواره بین‌المللی شعر فجر هم خوب بود و اقداماتی مانند انتخاب بهترین سایت ادبی حوزه شعر یا بهترین ناشر این عرصه و یا بهترین انجمن ادبی، حرکت‌هایی تازه و خوب و مورد تائید ما و شورای شعر است.

وی افزود: به عقیده من یکی از عوامل اینکه شعر نتوانسته چنان که باید و شاید پیش رود، خود رسانه‌های ما و مخصوصاً رسانه ملی است. توجهی که رسانه ملی به اخبار جشنواره فیلم فجر دارد، قابل مقایسه نیست با جشنواره شعر فجر و این یک کم‌کاری است که متوجه رسانه‌های ما به خصوص رسانه ملی است.

سراینده «از نخلستان تا خیابان» اضافه کرد: برنامه‌های ادبی که در طول شبانه‌روز از رسانه ملی می‌بینیم یا می‌شنویم، بسیار کم است و حتی انگشت شمار هم نیست در حالی که برنامه‌هایی که درباره فیلم است، شب و روز ما را پر کرده است و این دیگر گناه شاعران ما نیست و اگر سینمای ما رشد کرده و در عرصه جهانی درخشیده، مطمئن باشید این به خاطر پوشش گسترده رسانه‌ها است و البته کار بدی هم نیست اما سینما، قطعاً پشت سر شعر می‌ایستد.

قزوه گفت: شعر ما هم دِین خودش را به انقلاب ادا کرده، هم هزینه کمتری را به دوش مردم ما تحمیل کرده و بیشترین سود را هم رسانده است و هم اینکه به تمام هنرها خدمت رسانده است. هنر بارز شخصیت‌های انقلابی ما از جمله علامه طباطبایی، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری هم شعر بوده است و متاسفانه رسانه ملی از پرداختن به این هنر غفلت کرده است.

وی همچنین یدآور شد: بجز مقام معظم رهبری که همواره شعر را ثروت و سرمایه ملی ما دانسته‌اند و به این هرن توجه جدی دارند، دیگر مسئولان ما تا حدی هم غفلت کرده‌اند از شعر و گاهی در حد تشریفات و گرفتن یک عکس یادگاری با شاعران، به شعر بسنده کرده‌اند.

بانی جشنواره شعر فجر و دبیر اولین دوره آن اضافه کرد: مسئولان ما باید توجه بیشتری به جشنواره شعر فجر داشته باشد هر چند این رویداد بزرگ خیلی دیر متولد شد و این به رغم این بود که انقلاب ما با شعر متولد شد و می‌توان آن را اولین هنر انقلاب دانست.

قزوه افزود: من که در دوره اول مسئولیت جشنواره شعر فجر را بر عهده داشتم، می‌دانم این کار چه دشواریهایی دارد؛ متاسفانه برعکس هنرهای دیگر مثل سینما و تئاتر، همبستگی شاعران ما با یکدیگر چندان قوی نیست ولی این نباید باعث شود که ما به خودمان نیائیم و از شعر حمایت نکنیم و امیدوارم برخی شاعران که از رقابت در جشنواره شعر فجر هم پرهیز می‌کنند، از حضور در آن پرهیز نکنند؛ ما شاعران باید یکپارچه باشیم.

این شاعر گفت: ممکن است جشنواره شعر فجر کاستیهایی هم داشته باشد اما الان زمان گلایه نیست و زمن کمک کردن به شعر و زمان به میدان آمدن و حمایت کردن از این هنر ملی است.