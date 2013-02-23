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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۲۲

تحولات افغانستان/

انفجار در ولایت قندوز/ 17 عضو طالبان کشته شدند

انفجار در ولایت قندوز/ 17 عضو طالبان کشته شدند

زخمی شدن 3 پلیس بر اثر انفجار در ولایت قندوز و کشته شدن 17 عضو طالبان از جمله رویدادهای اخیر افغانستان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رئیس پلیس ولایت قندوز اعلام کرد که بر اثر برخورد یک ون پلیس با یک بمب کنار جاده ای در 250 کیلوکتری شمال شهر کابل دستکم سه پلیس زخمی شدند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طلبان در گفتگو با رسانه ها ضمن پذیرش مسئولیت این انفجار ادعا کرد که بر اثر این انفجار هشت پلیس کشته شدند، این درحالیست که پلیس این ادعا را بی اساس خواند.

خبر دیگر اینکه وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد در جریان عملیات پلیس در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور 17عضو طالبان کشته شدند.

این عملیات در ولایت های ننگرهار، لغمان، قندهار و لوگر روی داد و بر اثر آن 4 عضو طالبان بازداشت شدند.

 

کد مطلب 2004530

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