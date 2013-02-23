حماسه هفتم اسفند 60 شيرگاه، تداوم پاسداري از سنگرهاي انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیت الله نورالله طبرسی و سید علی اکبر طاهایی آمده است: حماسه ماندگار هفتم اسفند 1360 شيرگاه، تداوم حماسه آفريني هاي مردان و زنان متدين و انقلابي در جاي جاي ايران اسلامي است كه در صيانت از كيان و دستاوردهاي انقلاب اسلامي، ضمن پايداري در برابر دشمنان تا بن دندان مسلح در جبهه هاي حق عليه باطل، با نثار خون و جان پاك و عزيز خويش از تمامي کردند.

پس از غائله ناكام دشمن در ششم بهمن 1360 در آمل و ديگر غائله هاي خرد و كلان و در گرماگرم دفاع عاشقانه ملت دلاور و مومن و ولايي ايران اسلامي در برابر موج بدخواهي و دشمني استكبار جهاني و ايادي آن ها، ملحدين كور دل، غائله هفتم اسفند 1360 شيرگاه را تدارك ديدند، تا سنگري از سنگر هاي انقلاب را فتح کنند كه با استقامت جانانه مردم بسيجي و انقلابي و تقديم دو شهيد والامقام و چند مجروح از سوي مردم شيرگاه، انديشه هاي شوم خود را به گور بردند.

ياد و خاطره مردم حماسي شيرگاه كه تكبير گويان در برابر دشمن ايستادند و شهداي والامقام حماسه ماندگار هفتم اسفند 1360 شيرگاه، براي هميشه در حافظه تاريخي ملت و تاريخ ايران اسلامي ماندگار خواهد ماند.

بايسته است برگزار كنندگان مراسم گراميداشت سالروز حماسه هفتم اسفند 1360 شيرگاه، ويژه برنامه هايي را در راستاي شناساندن اين واقعه و رويداد تاريخ معاصر انقلاب اسلامي و زواياي پنهان آن به جوانان ترتيب دهند.

اينجانبان با گرامي داشت ياد و خاطره شهداي گرانقدر حماسه هفتم اسفند 1360 شيرگاه، شهيدان والامقام خسرو داودیان و قربانعلی دوستعلی زاده و جانبازان و بسيجيان ارزشمند و حماسه آفرين آن رويداد تاريخي، رجا واثق داريم مردم مومن و ولايي مازندران به ويژه مردم شهيد پرور سوادكوه و شهر شيرگاه، همچون هميشه پايبندي و ارادت عميق خود به آرمان هاي بلند انقلاب اسلامي را در صحنه هاي مختلف به اثبات خواهند رساند و با تبعيت محض از منويات مقام معظم رهبري در مسير انقلاب اسلامي پايدار خواهند ماند.