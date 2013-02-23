به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در ادامه گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با واردات 10 میلیارد دلار در بخش دام و کشاورزی اظهار داشت: ما برنامه وسیعی در بخش کشاورزی شروع کرده ایم و کارهای خوبی شروع شده اما از 30 سال قبل در نهادهای اصلی کشاورزی دچار کمبود بوده پیش بینی هایی داریم و تصمیم هایی گرفته ایم تا ذخایر استراتژیک کشور را اضافه کنیم البته این واردات 10 میلیارد دلار نبوده حدود 5.6 تا 6 میلیارد دلار است.

یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با جلسه امروز سران قوا سوال کرد و پرسید، مجلس چه کمکی می تواند به کنترل تورم داشته باشد، که احمدی نژاد در پاسخ گفت: مجلس خیلی می تواند کمک کند یکی بودجه است مجلس می تواند از طرح های مهم دولت پشتیبانی سیاسی و قانونی کند.

وی اضافه کرد: ما 3، 4 طرح آماده کرده ایم تا به سرعت از این دوره عبور کنیم. تا آسیب ها به مردم کم شود.

رئیس قوه مجریه طرح هدفمندی یارانه ها را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: هدفمندی نقص ندارد همه اش سود است.

یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با تعامل دولت و بخش خصوصی سوال کرد و پرسید برخی از فعالان بخش خصوصی گلایه دارند که دولت به درخواست ها و پیشنهادهایشان توجه نمی کند و وزرا در جلسه شورای گفتگو شرکت نمی کنند.

رئیس جمهور در پاسخ گفت: حجم واگذاری ها در دولت در این دوره 40 برابر 14- 15 سال قبل است.

وی با بیان اینکه من تقریبا با همه تشکل های بخش خصوصی جلسه داشته ام، گفت: البته یک مصوبه ای بود که من به عنوان رئیس جمهور آن را مغایر با قانون اساسی دانسته و به شورای عالی حل اختلاف ارجاع دادم.

وی ادامه داد: البته ممکن است یک گروه بگویند ما نماینده مردم هستیم در حالیکه مردم وسیع اند و آنها یک گروه هستند ما از خدا می خواهیم کارها به مردم سپرده شود.

احمدی نژاد ادامه داد: ما روی هیچ پیشنهادی تعصب نداریم هر کس راه حل بدهد استقبال می کنیم اما اینکه یک گروه انتظار داشته باشند دولت را تحویل بدهیم خلاف قانون اساسی و منطق است.

به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد شنبه شب در نشست خبری تلویزیونی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا دولت برای بر تنگی معیشت، سختی و گرانی مسکن و راههای مبارزه با گرانی ابزاری در اختیار ندارد و آیا نظارت ها استمرار خواهند داشت، گفت: ببینید . از یک منظر همه اینهایی که گفتید هست اما در کنارش باید توجه کنید یک اتفاقی خارج از اقتصاد افتاده است. از بیرون یک عاملی آمده و به اقتصاد فشار آورده و حدود 50 سال است که اقتصاد ما وابسته به درآمد نفت است، اگر در این درآمد یک نوسان تند اتفاق بیفتد آثارش را می بینیم، ما نیز باید این وضعیت را مدیریت کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید سطح درآمد غیر نفتی به سرعت بالا رود خاطرنشان کرد: برنامه هایی است که در آن سطح درآمد غیر نفتی باید بالا رود و ما تا دو سال دیگر باید صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم و از اتکا به درآمد نفت فارغ شویم.

وی ادامه داد: در ابتدای دولت صادرات غیرنفتی 7 میلیارد بود که در دولت من به 53 میلیارد افزایش یافت، امسال نیز در 10 ماه اخیر حدود 35 میلیارد صادرات داشته ایم که به احتمال زیاد تا پایان سال به 42 یا 43 میلیارد خواهد رسید و سال آینده برای 75 هزار میلیارد ریال برنامه ریزی کرده ایم، بالاخره دشمن است و این برنامه ها ، برنامه های درازمدت است و برای کوتاه مدت نیز دادن جبرانی ها و کنترل ارز وضع را بهتر خواهد کرد.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت اقتصادی و بحران ناشی از آن و تاثیر آن بر فرهنگ و کم شدن 1500 میلیارد از بودجه بعضی نهادها گفت: ببینید موسساتی شکل گرفته که به لحاظ قانونی تحت مدیریت دولت و هیچ کدام از ابزار حکومت نیست ، اما صاحب حق شده اند. امسال که به بودجه فشار آمد ما کنترل و برای سال آینده غربالگری کردیم، آنهایی که به فرهنگ خدمت کردند و می کنند آنها را حفظ می کنیم و آنهایی که خیر ندارند حذف خواهیم کرد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای سال آینده بودجه بخش فرهنگی را کاهش نداده ایم، تصریح کرد: با اینکه بودجه مصرفی کشور کاهش داشته ولی در بعضی مواقع بودجه فرهنگ را افزایش نیز داده ایم. ملت ما فرهنگی است و بدون فرهنگ نمی شود زندگی کرد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه توقف فاز دوم یارانه ها چه آسیبی بر اقتصاد زد، تصریح کرد: بهتر است حالا وارد حرفهای 20 روز پیش نشویم، چیزی که مهم است که ما با یک عامل خارجی قوی مواجه شده ایم که در صدد ضربه زدن به اقتصاد ایران است. کسانی اقتصاد ایران را می شناسند و می خواهند به اقتصاد ضربه بزنند.

احمدی نژاد گفت: البته ممکن است دوستانی با این برنامه یعنی هدفمندی مرحله دوم یارانه ها مخالف باشند ، ما خواهشمان از آنها این است که راه حل ارائه بدهند، ما نمی توانیم با همین شرایط ادامه بدهیم چون این شرایط یعنی شرایط آسیب و برای مواجه با این شرایط نیازمند تدبیر و برنامه کلان هستیم، اینکه می گویند به این مرغداری 2 هزار تومان وام بده ما وام می دهیم ولی با وام دادن مشکل حل نمی شود.

رئیس جمهور در پایان گفت: ما نمی گوییم که ما را صد درصد قانع کنند اگر 49 درصد هم ما را قانع کنند کافی است، این مسئله مسئله شخصی نیست، مسئله گروه نیست بلکه یک مشکلی است برای کل ملت و دشمنان برای مقابله با کل ملت آمده اند. ما نیز به آنها گفتیم از این شرایط عبور می کنیم و این شرایط عوض خواهد شد و دشمنان چاره ای جز همکاری با ایران ندارند.