فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه این دوره از مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا به میزبانی تایلند برگزار می‌شود، اظهارداشت: با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و محدودیت هایی که در این زمینه داریم فقط بازیکنان برتر و به واقع کسانی که شانس زیادی برای کسب مدال داشته باشند، به مسابقات اعزام خواهند شد.

وی به دوره گذشته مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا که با حضور نمایندگان 30 تیم در اندونزی برگزار شد اشاره کرد و ادامه داد: عملکرد شمشیربازان ایرانی در اندونزی به حدی خوب بود که همگی در مرز مدال آوری قرار داشتند. در نهایت هم ایران در بخش سابر و اپه جوانان و اپه بانوان به عنوان سوم دست یافت. البته عملکرد نمایندگان ایران در سایر بخش‌ها هم بد نبود طوریکه در بخش سابر بانوان پنجم شدیم و بازیکنی مانند باهر ارسباران هم در انفرادی به عنوان پنجم دست یافت.

رئیس فدراسیون شمشیربازی تصریح کرد: با این اوصاف امیدمان نسبت به عملکرد بهتر و مدال آوری بیشتر در دوره جدید مسابقات قهرمانی آسیا خیلی بیشتر است. به خصوص اینکه بازیکنان‌مان به خودباوری لازم دست یافته‌اند. البته شرایط و جدول مسابقات در چگونگی عملکرد ورزشکاران تاثیرگذار است اما در مجموع شانس مدال داریم به خصوص در تیم سابر و اپه جوانان .

بنا به گفته باقرزاده ایران با 8 ورزشکار در بخش دختران و 7 ورزشکار در بخش پسران در مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا شرکت می‌کند و عملکرد آنها تاثیر مستقیم برای انتخاب‌شان جهت اعزام به مسابقات قهرمانی جهان دارد.

وی در این زمینه توضیح بیشتری داد و خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی و اینکه برای حضور در میادین بین‌المللی ارز مبادلاتی نمی‌گیریم، باعث شده تا اعزام‌ها را محدود کنیم چون هزینه اعزام‌ها حتی برای تامین غذای عادی روزانه هم سنگین است. فدراسیون برای مسابقات قهرمانی آسیا تنها نفراتی را اعزام می‌کند که شانس کسب مدال داشته باشند و ملاک اعزام جهانی هم عملکرد آنها در همین رقابت‌هاست.

باقرزاده با یادآوری اینکه مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان در رده سنی نوجوانان و جوانان فروردین ماه سال آینده به میزبانی کرواسی برگزار می‍‌‎شود، گفت: تنها شمشیربازانی که در مسابقات قهرمانی آسیا بدرخشند و جزو سه تیم برتر شوند، می‌توانند در رقابت‌های جهانی شرکت داشته باشند.

"با این اوصاف امکان دارد که تعداد نمایندگان اعزامی به مسابقات جهانی خیلی کم باشد یا مثلا در بخش بانوان هیچ اعزامی برای این پیکارها انجام نشود"؟، رئیس فدراسیون شمشیربازی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: دید فدراسیون به بخش مردان و زنان یکسان است همانطور که لیگ آقایان و بانوان را یکی برگزار می‌کنیم.

فضل الله باقرزاده تاکید کرد: فدراسیون بدون اینکه از تیم‌ها ورودیه بگیرد لیگ بانوان را برگزار می‌کند. تامین هزینه‎های لیگ به طور کامل بر عهده خودمان است. با این حال لیگ بانوان را پیگیری کرده‌ایم و این رقابت‌ها در حال حاضر به اوج خود رسیده است. در کل اینکه برای ما جایگاه شمشیربازان مرد با زن تفاوتی ندارند. ملاک ما برای اعزام جهانی، عملکرد آسیایی است و بر اساس آن تصمیم گیری می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا از 12 اسفندماه در تایلند برگزار می‌شود.