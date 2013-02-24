  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۱۴

لیگ قهرمانان آسیا/

دستور کادر فنی استقلال به بازیکنان برای آنالیز حریف/ تماشای بازی زنده اجباری شد!

دستور کادر فنی استقلال به بازیکنان برای آنالیز حریف/ تماشای بازی زنده اجباری شد!

بازیکنان تیم فوتبال استقلال شنبه شب با دستور کادر فنی این تیم دیدار تیم الریان را در هفته هجدهم لیگ ستارگان قطر به طور زنده تماشا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم فوتبال استقلال که در هفته‌های اخیر آنالیز خوبی روی بازی‌های الریان قطر، نخستین حریف آبی‌ها در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا داشته است شنبه شب همه بازیکنان تیم خود را ملزم به تماشای بازی این تیم قطری برابر الخریطات کرد. قبل از این بازی کادر فنی استقلال اطلاعاتی را در خصوص پست‌های بازیکنان حریف در اختیار آنها قرار داد.

در این دیدار که از هفته هجدهم لیگ ستارگان قطر برگزار شد الریان برابر حریف خود 2 بر 2 متوقف شد. آندارنیک تیموریان، بازیکن سابق استقلال در بازی شب گذشته در ترکیب تیم الخریطات به میدان رفت.

تیم‌های فوتبال استقلال و الریان ساعت 18:50 روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه اختصاصی الریان به مصاف یکدیگر می‌روند. بنجامین ویلیامز داور استرالیایی قضاوت این مسابقه را بر عهده دارد.

کد مطلب 2004835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها