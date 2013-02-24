دستور کادر فنی استقلال به بازیکنان برای آنالیز حریف/ تماشای بازی زنده اجباری شد!

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم فوتبال استقلال که در هفتههای اخیر آنالیز خوبی روی بازیهای الریان قطر، نخستین حریف آبیها در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا داشته است شنبه شب همه بازیکنان تیم خود را ملزم به تماشای بازی این تیم قطری برابر الخریطات کرد. قبل از این بازی کادر فنی استقلال اطلاعاتی را در خصوص پستهای بازیکنان حریف در اختیار آنها قرار داد.
در این دیدار که از هفته هجدهم لیگ ستارگان قطر برگزار شد الریان برابر حریف خود 2 بر 2 متوقف شد. آندارنیک تیموریان، بازیکن سابق استقلال در بازی شب گذشته در ترکیب تیم الخریطات به میدان رفت.
تیمهای فوتبال استقلال و الریان ساعت 18:50 روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه اختصاصی الریان به مصاف یکدیگر میروند. بنجامین ویلیامز داور استرالیایی قضاوت این مسابقه را بر عهده دارد.
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