اولویت ما مقابل الریان گل نخوردن است/ به موفقیت در قطر امیدواریم

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری در حاشیه تمرین امروز یکشنبه استقلال در جمع خبرنگاران در مورد دیدار با الریان قطر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی با الریان صددرصد مسابقه‌ای بسیار سخت برای ما خواهد بود. ما با یک تیم خیلی خوب بازی داریم. آنها از یاران خارجی خیلی خوبی برخوردار هستند و با توجه به این که از امتیاز میزبانی سود می‌برند، به دنبال کسب 3 امتیاز خواهند بود.

وی در پاسخ به این پرسش که چقدر شانس برد را برای خودتان قایل هستید، تصریح کرد: کسی از حالا نمی‌تواند نتیجه این بازی را پیش بینی کند ولی ما تلاش خودمان را می‌کنیم تا فوتبال خوبی را ارایه کنیم و نتیجه خوبی هم بگیریم. هدف اول ما در این مسابقه گل نخوردن است و پس از آن به دنبال زدن گل خواهیم بود.

مدافع تیم استقلال با بیان این که شرایط استقلال در آستانه دیدار با الریان خوب است، گفت: بعد از برد خوبی که برابر صنعت نفت کسب کردیم از نظر روحی در شرایط خوبی قرار گرفته‌ایم و خیلی امیدوار هستیم تا با دست پر از این میدان خارج شویم.