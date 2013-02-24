  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۴۴

خسرو حیدری:

اولویت ما مقابل الریان گل نخوردن است/ به موفقیت در قطر امیدواریم

اولویت ما مقابل الریان گل نخوردن است/ به موفقیت در قطر امیدواریم

بازیکن ملی پوش تیم استقلال با بیان اینکه بازی برابر الریان بسیار سخت خواهد بود، گفت: اولویت ما در این مسابقه گل نخوردن است.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری در حاشیه تمرین امروز یکشنبه استقلال در جمع خبرنگاران در مورد دیدار با الریان قطر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی با الریان صددرصد مسابقه‌ای بسیار سخت برای ما خواهد بود. ما با یک تیم خیلی خوب بازی داریم. آنها از یاران خارجی خیلی خوبی برخوردار هستند و با توجه به این که از امتیاز میزبانی سود می‌برند، به دنبال کسب 3 امتیاز خواهند بود.

وی در پاسخ به این پرسش که چقدر شانس برد را برای خودتان قایل هستید، تصریح کرد: کسی از حالا نمی‌تواند نتیجه این بازی را پیش بینی کند ولی ما تلاش خودمان را می‌کنیم تا فوتبال خوبی را ارایه کنیم و نتیجه خوبی هم بگیریم. هدف اول ما در این مسابقه گل نخوردن است و پس از آن به دنبال زدن گل خواهیم بود.

مدافع تیم استقلال با بیان این که شرایط استقلال در آستانه دیدار با الریان خوب است، گفت: بعد از برد خوبی که برابر صنعت نفت کسب کردیم از نظر روحی در شرایط خوبی قرار گرفته‌ایم و خیلی امیدوار هستیم تا با دست پر از این میدان خارج شویم.

کد مطلب 2005308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها