اعزام 2 هزار دانشجو در قالب اردوهای راهیان نور

عباس صالحی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام 2 هزار دانشجو در قالب کاروان های راهیان نور به سرزمین نور خبر داد و اظهار داشت: دانشجویان علاقمند در قالب 9 کاروان تا آخر اسفند به این مناطق اعزام می شوند.

وی ادامه داد: اولین کاروان امروز اعزام می شود که به طور میانگین روزانه 200 دانشجو به این مناطق اعزام می شود.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان البرز افزود: دانشجویان از طریق بسیج دانشجویی دانشگاه ها ثبت نام و اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف ما انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل بعدی است، اضافه کرد: دانشجویان از یادمان های مختلف در خوزستان از جمله منطقه فتح المبین، طلائیه، هویزه، شلمچه، اروند رود و خرمشهر دیدن خواهند کرد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان البرز با بیان اینکه انقلاب ما در حقیقت یک انقلابی بود که در راس آن روحانیت بوده و مردم پیرو روحانیت هستند، افزود: یک روحانی، راوی و نماینده بسیج دانشجویی همراه هر اتوبوس اعزام می شود.

صالحی نژاد افزود: امیدواریم بتوانیم فرهنگ ایثار و شهادت سبک صحیح زندگی را به نسل جوان منتقل کنیم که این امر محقق شده است و در راهپیمایی 22 بهمن مشاهده کردیم که همین جوانان حضور پر رنگ داشته اند.