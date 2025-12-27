راهیان نور؛ دانشگاه زنده ایثار و مقاومت در خوزستان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - علی نواصر: راهیان نور، سفری است از خاک به افلاک؛ از جغرافیای جنگ به تاریخ ایمان. این کاروان‌ها هر ساله دل‌های هزاران نفر را به یادمان‌های دفاع مقدس می‌برند تا در میان خاکریزها و سنگرها، صدای شهدا را دوباره بشنوند.

در خوزستان، سرزمین حماسه و ایثار، راهیان نور تنها یک سفر و یا اردو نیست؛ یک روایت زنده است. روایت مردانی که با ایمان و شجاعت از مرز و بوم ایران دفاع کردند و نامشان را بر سنگرهای شلمچه، هویزه، اروند و فتح‌المبین جاودانه ساختند.

این سفر، پلی است میان گذشته و آینده؛ میان نسلی که جنگ را زیست و نسلی که امروز در کلاس‌های دانشگاه نشسته است. راهیان نور، کلاس درسی است که در آن، کتاب‌ها خاکریزند و استادان، شهیدانی که با خون خود درس مقاومت نوشتند.

انسجام‌بخشی به اردوهای راهیان نور

کیامرث حاجی زاده معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر، راهیان نور را فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار دانست و گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. راهیان نور فرصتی است تا نسل جدید که دوران دفاع مقدس را درک نکرده‌اند، از نزدیک با میادین ایثار و شهادت آشنا شوند.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه پشتیبانی راهیان نور افزود: دبیرخانه این قرارگاه در معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مستقر خواهد شد و تمامی فعالیت‌ها باید در آن منعکس شود. حوزه‌هایی مانند اسکان، سلامت، رفاه و حمل‌ونقل به‌صورت هفتگی رصد خواهند شد.

حاجی‌زاده تصریح کرد: در حوزه اسکان علاوه بر اردوگاه‌های سپاه از ظرفیت هلال‌احمر و منطقه آزاد اروند نیز استفاده خواهد شد. دانشگاه علوم پزشکی اهواز مسئول کمیته سلامت خواهد بود و شرکت‌های بزرگ صنعتی استان همچون نفت و فولاد نیز به‌عنوان پشتیبان حضور خواهند داشت.

وی در پایان تأکید کرد: انتظار داریم کلیه دستگاه‌های عضو ستاد ظرف یک هفته اقدامات خود را به دبیرخانه اعلام کنند تا تقسیم کار نهایی و ابلاغ سریع انجام شود.

هویزه؛ دانشگاه زنده شهدای دانشجو

یک عضو هیئت علمی دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، راهیان نور را یک کلاس بزرگ آموزشی دانست و گفت: راهیان نور دانشجویان را با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا می‌کند. هویزه نماد معراج شهدای دانشجوست؛ جایی که شهید علم‌الهدی و یارانش با ایمان و شجاعت در برابر دشمن ایستادند.

سعید غلامی افزود: دانشجویان باید بدانند شهدای دانشجو در هویزه هم‌سن و سال آنان بودند. این هم‌سن بودن، پیوندی عاطفی و معرفتی ایجاد می‌کند که می‌تواند نسل امروز را به مسئولیت‌های بزرگ اجتماعی و ملی متعهد سازد.

غلامی تأکید کرد: راهیان نور باید به‌عنوان یک ضرورت آموزشی و فرهنگی در دانشگاه‌ها نهادینه شود تا دانشجویان با الگوگیری از شهید علم‌الهدی مسیر تعالی علمی و معنوی خود را ادامه دهند.

علی رضایی دانشجوی ۲۱ ساله تهرانی که همراه کاروان دانشجویی به هویزه سفر کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: وقتی وارد هویزه شدم، احساس کردم در یک دانشگاه بزرگ مقاومت حضور دارم. اینجا فقط یک یادمان نیست، بلکه کلاس درس ایثار و فداکاری است. دیدن این سرزمین و شنیدن روایت‌ها، به من انگیزه داد که در زندگی شخصی و علمی‌ام صبورتر باشم و برای ساخت آینده ایران تلاش کنم.

هویزه؛ سفر معنوی و تحول روحی

سارا محمودی دانشجوی ۲۳ ساله اهل البرز درباره تجربه خود که به همراه کاروان دانشجویی در یادمان شهدای هویزه حضور دارد گفت: هویزه برای من فقط یک سفر نبود، بلکه یک تحول روحی بود. وقتی صحبت‌های شهید علم‌الهدی را مطالعه کردم، احساس کردم الگویی روشن برای زندگی پیدا کرده‌ام. راهیان نور نشان می‌دهد که ایثار و شهادت فقط یک خاطره نیست، بلکه یک مسیر برای آینده است. حس خوب هویزه در دل من ماندگار شد و به من یاد داد که دانشجو بودن یعنی مسئولیت داشتن در برابر جامعه و انقلاب.

استان خوزستان با ۲۵ یادمان دفاع مقدس، همه ساله مقصد اصلی کاروان‌های راهیان نور است. یادمان‌های هویزه، شلمچه، اروند و فتح‌المبین از جمله پربازدیدترین مکان‌ها هستند.

سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار نفر از کاروان‌های دانشجویی، دانش‌آموزی، خانوادگی و کارگزاران به خوزستان سفر کردند. این حضور گسترده نشان می‌دهد که راهیان نور نه تنها یک اردو، بلکه یک جریان فرهنگی و اجتماعی است که نسل‌های مختلف را به هم پیوند می‌دهد.

راهیان نور، سفری است که پایان ندارد؛ هر بار که کاروانی به یادمان‌های خوزستان می‌رسد، تاریخ دوباره ورق می‌خورد و صدای شهدا در گوش جان نسل امروز طنین‌انداز می‌شود.

این سفر، نه تنها یاد گذشته، بلکه چراغی برای آینده است؛ چراغی که مسیر مسئولیت‌پذیری، ایمان و تلاش را روشن می‌کند. خوزستان، با یادمان‌هایش، همچنان دانشگاه زنده‌ای است که درس ایثار و مقاومت را به نسل‌های پی‌درپی می‌آموزد.