اشکال بزرگ قرارداد گازی ایران-پاکستان/ دلایل سقوط قیمت جهانی گاز

نصرت الله سیفی در گفتگو با مهر با اشاره به سقوط آزاد قیمت گاز طبیعی در بازارهای جهانیف گفت: دستیابی آمریکا به تکنولوژی استخراج و توسعه ذخایر نامتعارف گاز همچون شیل گس یکی از مهمترین دلایل کاهش قیمت جهانی این حامل انرژی است.



مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز با تاکید بر اینکه آمریکا تا چند سال گذشته یکی از کشورهای بزرگ واردکننده گاز و محموله‌های LNG جهان بوده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی این کشور علاوه بر توقف واردات گاز به زودی به یکی از کشورهای صادرکننده LNG هم تبدیل خواهد شد.



این کارشناس اقتصاد انرژی با یادآوری اینکه افزایش تولید گاز امریکا حتی منجر به بدون مشتری ماندن LNG قطر شده است، بیان کرد: در این شرایط پاکستان هم خواستار تخفیف در قیمت گاز وارداتی در ایران شده است.



وی با بیان اینکه متاسفانه در قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان بندی مبنی بر "بازنگری" در قیمت فروش گاز یکسال پیش از تحویل آمده است، بیان کرد: این بند قراردادی به پاکستان این اجازه را می دهد که درخواست تجدیدنظر و بازنگری در قیمت خرید گاز از ایران را کند.



سیفی با اعلام اینکه ایران باید سهمی از بازار و تجارت جهانی گاز را در اختیار بگیرد، اظهارداشت: اما تصاحب و در اختیار گرفتن این سهم به منزله فروش گاز ارزان به سایر کشورها نباید تلقی شود.



وی با بیان اینکه هم اکنون حتی اگر یک مشتری هم برای گاز ایران نباشد سناریوهای مختلفی برای استفاده از گاز طبیعی در داخل کشور وجود دارد، گفت: ذخیره سازی در مخازن نفت خام، توسعه شبکه سی.ان.جی و صرفه جویی در مصرف بنزین و گازوئیل، گازرسانی به صنایع، نیروگاه ها و مجتمع‌های پتروشیمی قطعا بیش از خام فروشی و یا ارزان فروشی گاز برای کشور دستاوردهای اقتصادی و زیست محیطی به همراه دارد.



مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز با اشاره به این موضوع که توسعه شبکه سی.ان.جی به ویژه در استان‌های مرزی و شرقی کشور حتی منجر به کاهش قاچاق فرآورده های نفتی می شود، تاکید کرد: قطعا ساخت خط لوله هفتم سراسری در جنوب شرق کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی و ملی است.



رستم قاسمی وزیر نفت هم اخیرا در گفتگو با مهر با بیان اینکه قرارداد فروش گاز با پاکستان نهایی شده است، ارائه هر گونه تخفیف گازی به این کشور را رد کرده است.



اکبر ترکان معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت نفت هم در گفتگو با مهر با بیان اینکه ایران هیچگاه تخفیف و یا امتیاز 30 ساله گازی به‌پاکستان نمی‌دهد، خواستار امضای قراردادهای فصلی گاز شده است.



به گزارش مهر، پس از مخالفت ایران با درخواست پاکستان مبنی بر ارائه هرگونه تخفیف در قیمت فروش گاز طبیعی، هفته گذشته نشست فوق العاده گازی دو کشور به میزبانی اسلام آباد آغاز شده است.