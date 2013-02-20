اکبر ترکان در گفتگو با مهر درباره آغاز دور جدید مذاکرات گازی ایران و پاکستان و مخالفت تهران با پیشنهاد ارائه تخفیف گازی به دولت اسلام آباد، گفت: ایران دومین ذخایر بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد اما با وجود ذخایر عظیم در بازار و تجارت جهانی گاز جایگاهی ندارد.



معاون اسبق برنامه ریزی وزارت نفت در دولت نهم با یادآوری اینکه با توجه به حجم ذخایر گاز توقف صادرات و یا عدم فروش خارجی گاز منطقی نیست، تصریح کرد: بر این اساس، ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی امکان صدور گاز از مسیر خط لوله و یا محموله های ال.ان.جی را دارد.



این کارشناس اقتصاد انرژی با اعلام اینکه هم اکنون صدور گاز به کشورهای همسایه از مسیر خط لوله منطقی و اقتصادی ترین روش انتقال است، تصریح کرد: پاکستانی ها باید بدانند ایران قدرت بلامنازع منطقه بوده و اعمال تحریم های غرب همیشگی و دائمی نیست.



ترکان با اشاره به ضرورت عدم اختصاص تخفیف گازی به پاکستان، تبیین کرد: به پاکستان و یا هر کشور دیگری نباید اجازه سوء استفاده از شرایط موجود تحریم نفت و گاز را داد و کشورهای هسمایه باید بدانند ایران در معاملات فروش نفت و گاز به هیچ کشوری امتیاز نمی دهد.



این کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه ایران قطعا شرایط امروزی تحریم‌های نفت و گاز را پشت سر می‌گذارد، تاکید کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران باید قراردادهای فصلی فروش گاز را تدوین و اجرایی کند.



معاون اسبق برنامه ریزی وزارت نفت با بیان اینکه در قالب قراردادهای 6 ماهه ایران باید به صورت فصلی امکان صادرات گاز به کشورهای مختلف وجود دارد، گفت: اکثر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عراق و حتی پاکستان در فصل تابستان بیش از زمستان به گاز نیاز دارند.



وی با تاکید بر اینکه ایران هم در فصل تابستان ظرفیت مازادی برای صادرات گاز طبیعی در اختیار دارد، تصریح کرد: از این رو امکان صادرات گاز به صورت فصلی وجود دارد.



ترکان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قرارداد فروش گاز ایران 30 ساله است. بر این اساس توجیهی وجود ندارد که ایران برای مدت سه دهه به پاکستانی‌ها امتیاز گازی بدهد.