همکاری چندجانبه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ایران با دانشگاه زوریخ

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زارع پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان ضمن بیان اینکه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ایران با دانشگاه زوریخ در سوئیس همکاری چند جانبه دارد اظهار داشت: این دانشگاه در حال انجام پروژه ای بین المللی است که موسسه زلزله شناسی ایران یک مرحله از این طرح را اجرا کرده و برای اجرای مرحله دوم خود را آماده می کند.

پیش بینی زلزله یک امر علمی و تحقیقاتی است

معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی کشور با اشاره به اینکه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ایران به پیشنهاد یونسکو و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایران فعالیت می کند، اظهار داشت: این پژوهشگاه با مرکزهایی که فعالیت استاندارد و بین المللی در مورد چگونگی روند پیش بینی زلزله دارند، همکاری مطالعاتی دارد.

زارع تاکید کرد: پیش بینی زلزله یک امر علمی و تحقیقاتی است.

وی با بیان اینکه پیش بینی زلزله باید به طور کامل به صورت علمی و پژوهشی انجام شود، گفت: این پژوهشگاه در پیش بینی زلزله با کشورهای روسیه و ایتالیا همکاری دارد.

همکاری ایران با بیشتر کشور های همسایه در توسعه شبکه لرزه نگاری

وی در ادامه با بیان اینکه ایران با بیشتر کشورهای همسایه در توسعه شبکه لرزه نگاری و امکانات آن همکاری دارد اضافه کرد: ارتباط علمی با کشورهایی نظیر ترکیه و پاکستان در این مورد بیشتر است و با عراق به دلیل نبود این امکانات همکاری نداریم.

زارع با بیان اینکه پیش بینی زلزله از مسائلی است که برای جامعه و رسانه ها جذابیت کاذب دارد از پژوهشگران و دانشمندان فعال در این زمینه خواست خود را درگیر حاشیه ها نکنند.

مقاومت تمام واحدهای مهر استان سمنان در برابر زلزله

معاون امور عمرانی استاندار سمنان نیز در ادامه این گفتگو با اشاره به ساخت 36 هزار واحد مسکن مهر در استان سمنان خبر داد و اظهارداشت: همه ساختمان ها با توجه به شرایط و استانداردهای ساخت و ساز مسکن، در برابر زلزله مقاوم هستند.

پرهام جانفشان عراقی با اشاره به خدمات دولت های نهم و دهم از مقاوم سازی 22 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در استان سمنان خبر داد و عنوان کرد: از این تعداد بیش از 16 هزار واحد مسکونی در روستاها و شش هزار واحد مسکونی بافت فرسوده شهری بوده است.

انعقاد تفاهم نامه ای بین دانشگاه سمنان و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی

وی با یادآوری برگزاری سمینار آموزشی مهندسی زلزله در سمنان با همکاری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی کشور، افزود: به منظور همکاری علمی بیشتر، تفاهم نامه ای بین دانشگاه سمنان و این پژوهشگاه منعقد می شود.

جانفشان عراقی در ادامه اضافه کرد: 14 دوره ویژه مهندسی، 12 دوره در مجموعه شهرداری و دهیاری ها و چهار دوره نیز ویژه مدیریت بحران به منظور افزایش توانمندی علمی و به روز رسانی تخصص مهندسین و کارشناسان ساختمانی در استان سمنان برگزار شده است.

معاون امور عمرانی استاندار سمنان در خاتمه ضمن اشاره به این مطلب که در سال آینده طرح استفاده از مجریان ذیصلاح در ساخت و ساز ساختمانی اجرا می شود افزود: بر اساس این طرح، تنها مجریان و سازندگانی که دوره های مورد نظر را گذرانده و استانداردهای لازم را داشته باشند در اجرای پروژه ها می توانند شرکت کنند.