به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله احمدی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار دیلم با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سطح شهرستان دیلم، اظهار داشت: در دوران خدمتی خود همه سعی و تلاشم را به کار گرفتم تا بتوانم خدماتی مناسب به مردم این شهرستان ارائه دهیم.

وی با اشاره به افزایش قابل توجه و بی‌نظیر میزان اعتبارات هزینه شده در این شهرستان، اضافه کرد: طی دو سال اخیر بیش از 100 میلیارد تومان در بحث سرمایه‌گذار خصوصی در شهرستان دیلم سرمایه‌گذاری شد و این در حالی است که طی 32 سال قبل از آن تنها 20 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این شهرستان بود.

فرماندار سابق شهرستان دیلم خواستار اجرایی شدن طرح منطقه ویژه اقتصادی دیلم، سد چم شیر و اتوبان دیلم به گناوه شد و ادامه داد: در این مدت زمان 180 طرح عمرانی در شهرستان دیلم اجرا شد که 36 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح‌های عمرانی و آبادنی هزینه شد.

فرماندار جدید دیلم نیز در این آئین عمران و آبادانی شهرها و روستاهای دیلم را به عنوان برنامه‌های خود نام برد و با تاکید بر لزوم همکاری و همیاری مدیران اجرایی شهرستان دیلم بر توسعه و عمران و آبادانی این شهرستان، بیان داشت: هر چند دیلم شهرستان جوانی است ولی از نظر تاریخی دارای قدمت بسیار زیادی است.

اسماعیل کاظمی به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شهرستان دیلم اشاره کرد و افزود: توسعه صنعتی در این شهرستان رشد نیافته است که لازم است با همکاری مدیران توسعه صنعتی را در دیلم احیا کنیم.

امام جمعه دیلم نیز در این آئین یکی از منابع مهم هر کشور را منابع انسانی و مدیریتی ذکر کرد و گفت: منابع انسانی تجربه‌دار و دارای علم و دانش یکی از منابع مهم و زیربنای توسعه هر کشور محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام سید ابوالحسن حسینی بوشهری مسئولیت را یکی از امانت‌های مهم در دین مبین اسلام دانست و افزود: این تکلیف و امانتی که بر عهده انسان‌ها گذاشته می‌شود باید به نحو احسن به سرمنزل مقصود برسد.

در آئین با تقدیر از تلاش‌های ماشالله احمدی، اسماعیل کاظمی به عنوان فرماندار جدید شهرستان دیلم معارفه شد.