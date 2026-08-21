به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبه های نماز جمعه گرمسار در مصلای این شهرستان ضمن گرامی داشت چهلمین روز مراسم تدفین رهبر شهید انقلاب بیان کرد: ایشان شخصیتی بود که انسان منصف می تواند درک کند که حیات و شهادتشان معجزه بود.

وی به سال ها مجاهدت رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و افزود: ایشان شخصیتی داشتند که از هر جهت اگر زندگی و سیره شان را بررسی کنیم در می یابیم که ایشان در قله رفیع سجایای اخلاقی بودند.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه این ویژگی ها جز در سایه عنایت الهی به کسی داده نمی شود ابراز کرد: رهبر شهید بلحاظ علمی در درجه والای اجتهاد علمی قرار داشتند.

آرامی گفت: در دیدارهایشان می دیدیم که هر کس با هر توان علمی که نزد ایشان می رفت در برابر دانش این شهید گرانقدر خود را عاجز می دید.

وی با بیان اینکه ایشان مجمل الشرایط رودند تاکید کرد: بسیاری از اندیشمندان ما اذعان دارند که از علم و عقلانیت و سیاست و اخلاق و درایت ایشان متحیر شدند.

امام جمعه گرمسار خواستار تبیین سیره رهبر شهید شد و افزود: عقلانیت ایشان نه تنها دنیا را متحیر بلکه آنرا متحول کرد و این چیزی نیست جز سایه مرحمت الهی؛

آرامی با بیان اینکه نظم جهانی دنیا توسط رهبر شهید انقلاب تغییر کرد تاکید داشت: تشکیل جبهه مقاومت و نقش آفرینی اصلی در معادلات منطقه ای از کارهای ماندگار ایشان بود لذا مردم ما خواستار انتقام هستند زیرا نه یک فقیه بلکه یک رهبر و پدر را از دست دادند.