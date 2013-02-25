کادر فنی تیم ملی بانوان به صلاحدید کاستا تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فریده شجاعی، نایب رئیس سوم و رییس کمیته بانوان این فدراسیون در خصوص نشست خود با کادر فنی تیم ملی و دبیر کل فدراسیون که شب گذشته در دفتر محمدنبی برگزار شد، گفت: در این جلسه که محمدنبی، هلنا کاستا به همراه معینی، محصص، افاضلی و بنده حضور داشتیم در خصوص برنامه های تیم ملی فوتبال بزرگسالان بحث و بررسی کردیم. سرمربی تیم ملی با توجه به شرایطی که در اردوهای گذشته و دیدار تدارکاتی که مقابل اردن داشت، مطالبی را مطرح کرد و خواستار شد تا از مربیانی که به عنوان کادر فنی در کنار تیم هستند، دیگر استفاده نشود.

وی افزود: کاستا معتقد است به دلیل فعال بودن مریم ایراندوست و شادی مهینی در تیم ملی زیر 19 سال و تیم باشگاهی در رقابتهای لیگ برتر فوتبال، تمرکز لازم برای همراهی تیم ملی فوتبال وجود ندارد و نیازمند کادری است که بدون استرس وی را در رقابتهای پیش روی تیم ملی کمک کند. بر همین اساس از میان مریم ایراندوست، شادی مهینی و مریم آزمون، فقط مریم آزمون انتخاب شده تا به عنوان کمک مربی در کنار کاستا فعالیت کند.

نایب رئیس کمیته بانوان در ادامه افزود: ما باید دست به دست هم دهیم تا تیم ملی فوتبال بانوان در فرصت کمی که دارد بتواند خود را آماده حضور در رقابتهای بنگلادش کند و در نهایت با بالا آمدن این تیم از گروه خود بتوانیم سهمیه حضور در بازیهای جام جهانی را کسب کنیم.

شجاعی درباره وضعیت مربیان تیم ملی زیر 19 سال گفت: مریم ایراندوست و شادی مهینی به عنوان سرمربی و مربی تیم ملی زیر 19 سال فعالیت خود را همچنان ادامه خواهند داد و علاوه بر آن در تیم های لیگ برتری خود نیز به کار مربیگری می توانند ادامه دهند.