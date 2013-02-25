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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۲۷

رئیس کمیته فوتبال بانوان خبر داد:

کادر فنی تیم ملی بانوان به صلاحدید کاستا تغییر کرد

کادر فنی تیم ملی بانوان به صلاحدید کاستا تغییر کرد

رییس کمیته بانوان فدارسیون فوتبال با اشاره به تغییرات صورت گرفته در تیم ملی کشورمان گفت: کادر فنی تیم ملی بانوان ایران با صلاحدید کاستا تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فریده شجاعی، نایب رئیس سوم و رییس کمیته بانوان این فدراسیون در خصوص نشست خود با کادر فنی تیم ملی و دبیر کل فدراسیون که شب گذشته در دفتر محمدنبی برگزار شد، گفت: در این جلسه که محمدنبی، هلنا کاستا به همراه معینی، محصص، افاضلی و بنده حضور داشتیم در خصوص برنامه های تیم ملی فوتبال بزرگسالان بحث و بررسی کردیم. سرمربی تیم ملی با توجه به شرایطی که در اردوهای گذشته و دیدار تدارکاتی که مقابل اردن داشت، مطالبی را مطرح کرد و خواستار شد تا از مربیانی که به عنوان کادر فنی در کنار تیم هستند، دیگر استفاده نشود.

وی افزود: کاستا معتقد است به دلیل فعال بودن مریم ایراندوست و شادی مهینی در تیم  ملی زیر 19 سال و تیم باشگاهی در رقابتهای لیگ برتر فوتبال، تمرکز لازم برای همراهی تیم ملی فوتبال وجود ندارد و نیازمند کادری است که بدون استرس وی را در رقابتهای پیش روی تیم ملی کمک کند. بر همین اساس از میان مریم ایراندوست، شادی مهینی و مریم آزمون، فقط مریم آزمون انتخاب شده تا به عنوان کمک مربی در کنار کاستا فعالیت کند.

نایب رئیس کمیته بانوان در ادامه افزود: ما باید دست به دست هم دهیم تا تیم ملی فوتبال بانوان در فرصت کمی که دارد بتواند خود را آماده حضور در رقابتهای بنگلادش کند و در نهایت با بالا آمدن این تیم از گروه خود بتوانیم سهمیه حضور در بازیهای جام جهانی را کسب کنیم.

شجاعی درباره وضعیت مربیان تیم ملی زیر 19 سال گفت: مریم ایراندوست و شادی مهینی به عنوان سرمربی و مربی تیم ملی زیر 19 سال فعالیت خود را همچنان ادامه خواهند داد و علاوه بر آن در تیم های لیگ برتری خود نیز به کار مربیگری می توانند ادامه دهند.

کد مطلب 2006179

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