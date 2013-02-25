به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا میرتاج الدینی در حاشیه مراسم ختم آیت الله خوشوقت که در حسینیه حضرت الزهرای تهران برگزار شد، در پاسخ به این سئوال که آیا وزیر پیشنهادی ارتباطات فردا از مجلس رای اعتماد می گیرد اظهار داشت: فضا را در مجلس مساعد می دانیم و امیدواریم جلسه خوبی باشد و نمایندگان با رای خود به وزیر موجب تقویت رابطه دولت و مجلس شوند.

وی همچنین در مورد زمان ارائه بودجه 92 به مجلس گفت: بودجه توسط معاونت برنامه ریزی آماده شده است و چهارشنبه این هفته به مجلس می رود.

میرتاج الدینی در پاسخ به این سئوال که وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت و درمان چه زمانی به مجلس معرفی می شود تصریح کرد: معرفی وزیر بهداشت نیز در برنامه دولت وجود دارد و زمانی برای معرفی این وزیر در نظر گرفته شده است که من نمی توانم اعلام کنم اما وزیر جدید در این مدت سه ماهه معرفی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که چه کسی به عنوان وزیر بهداشت در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد: معمولا همان کسی که به عنوان سرپرست انتخاب شده است به عنوان وزیر نیز معرفی می شود اما باید منتظر زمان باشیم.