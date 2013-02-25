چهارمین کاروان راهیان نور دانش آموزان پسر خراسان شمالی به مناطق عملیاتی اعزام شد

سرهنگ محمدرضا شجاع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهارمین کاروان دانش آموزی راهیان نور متشکل از 500 دانش آموز پسر و دست اندرکاران اجرایی در قالب 10 دستگاه اتوبوس عصر دوشنبه به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

وی اظهار داشت: این اردوی راهیان نور پنج روز به طول می انجامد و دانش آموزان در این اردو از یادمان های هویزه، دهلاویه، اروند، شلمچه و منطقه عملیاتی والفجر هشت بازدید می کنند و در مسیر برگشت نیز به زیارت حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد جمکران خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کاروان دانش آموزی پسر راهیان نور خراسان شمالی به استعداد 350 نفر اول بهمن ماه سال جاری از شهرستان اسفراین عازم مناطق عملیاتی جنوب شد.

همچنین دومین کاروان راهیان نور دانش آموزان پسر استان نهم بهمن ماه متشکل از 430 دانش آموز پسر در قالب 9 دستگاه اتوبوس از بجنورد و سومین کاروان نیز متشکل از 450 دانش آموز با استفاده از 10 دستگاه اتوبوس از شیروان راهی مناطق سابق عملیاتی جنوب کشور شدند.

پیش از این مسئول اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی گفته بود از اول بهمن ماه تا نیمه اول اسفند امسال شش هزار دانش آموز پسر از این استان به مناطق سابق عملیاتی جنوب اعزام می شوند.

سرهنگ نصرالله یزدان پناه عنوان کرده بود: در سال جاری بیش از شش هزار دانش آموز پسر سال دوم دبیرستان، جهت فراگیری آموزش های تکمیلی درس آمادگی دفاعی، از این استان به میهمانی سرزمین نور خواهند رفت.

وی افزوده بود: در آبان و آذر ماه سال جاری نیز چهار هزار و 600 دانش آموز دختر خراسان شمالی در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق سابق جنگی جنوب کشور اعزام شدند.