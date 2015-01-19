۳ هزار دانش آموز خراسان شمالی به اردوهای راهیان نور اعزام شدند

سرگرد منصور صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این که عصر یکشنبه ۳۲۰ دانش آموز دختر متوسطه دوم خراسان شمالی در قالب کاروان های راهیان نور به مناطق سابق عملیاتی جنوب اعزام شدند، اظهار داشت: این دانش آموزان در قالب هشت اتوبوس و به همراهی هشت راوی، دو روحانی و ۲۱ فرهنگی سفر خود را آغاز کردند.

وی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون در مجموع سه هزار و ۲۴۳ دانش آموز سال دوم دبیرستان از این استان به اردوهای راهیان نور جنوب کشور اعزام شده اند.

این مسئول اظهار داشت: از این تعداد دانش آموز اعزام شده به اردوهای راهیان نور از خراسان شمالی دو هزار و ۶۲۱ نفر دانش آموز پسر و ۶۲۲ نفر نیز دختر بودند.

سرگرد صحرایی با اشاره به این که سهمیه راهیان نور دانش‌آموزی امسال برای خراسان شمالی ۹ هزار و ۱۷۰ نفر است، افزود: اعزام مابقی دانش آموزان از اوایل بهمن ماه و پس از اتمام امتحانات دانش آموزان استان صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: همچنین اعزام عمومی و دانشجویی اردوهای راهیان نور از خراسان شمالی نیز از اسفند ماه امسال آغاز شده و بر اساس برنامه در مجموع دو هزار و ۵۶۲ نفر در قالب کاروان عمومی و دانشجویی از این استان به اردوهای راهیان نور اعزام می شوند.

سرگرد صحرایی با یادآوری این که تابستان امسال نیز ۱۳۳ نفر در قالب کاروان دانشجویی و ۱۷۷ نفر در قالب کاروان عمومی به راهیان نور غرب کشور اعزام شده بودند، اظهار داشت: پارسال در مجموع افزون بر ۱۳ هزار دانش آموز و زائر از خراسان شمالی به اردوهای راهیان نور اعزام شدند که این تعداد امسال اندکی کاهش خواهد داشت.