شبکه ملی اطلاعات ایران باید هر چه زودتر ایجاد شود/ نامی دانش و تخصص در ارتباطات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در جلسه صبح امروز مجلس در معرفی از محمدحسن نامی وزیر پیشنهادی ارتباطات، گفت: فضای مجازی امروز مهمترین مسئله در فضای دانش و ارتباطات است.

وی افزود: با حضور انسان در فضای مجازی جهانی به مراتب بزرگتر از جهان فعلی به روی بشر گشوده شد، جهانی که هنوز ابعاد آن شناخته نشده است.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: ما در استفاده از فضای مجازی در ابتدای راه هستیم. دیگران قبل از ما پا به این فضا گذاشته اند و فضا را ایجاد کرده اند.

وی با اشاره به اینکه برای ما فرصت همچنان باقیست اظهار داشت: به لحاظ تکنولوژی سرعت پیشرفت بسیار بالاست و هر لحظه در انتظار فرصت جدید هستیم.

رئیس جمهور کشورمان بیان کرد: فضای مجازی شرایطی را فراهم می کند که انسان بتواند برای پیشبرد اهداف خود و جهان سعادتمند استفاده کند.

احمدی نژاد افزود: در کشور ما هم در حوزه ارتباطات و هم فضای مجازی کارهای بسیار خوبی انجام شده و کارهایی نیز در دست انجام است.

وی افزود: فراموش نمی کنیم که در حوزه ارتباطات تا حدود 6 سال گذشته با وجود همه زحمات فراوان دوستان بعد از انقلاب در چه وضعی بودیم، شرایط ما به لحاظ ارتباطی با شرایط مطلوب فاصله ای بسیار زیاد داشت.

وی تاکید کرد: امروز استفاده از تلفن همراه و سایر خدمات ارتباطی در تمام کشور شناخته شده است. در حوزه فضای مجازی نیز دانشمندان ورود پیدا کرده و در تولید محتوا و استفاده از این ظرفیت گام های بلند برداشته است.

احمدی نژاد گفت: فضای مجازی جایی است که هر ملتی که بخواهد جایگاه شایسته ای در دنیا داشته باشد باید خود را در فناوری و بهره وری از آن تثبیت کند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه کارهای زیادی در حوزه ارتباطات و فضای مجازی پیش رو است، اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده تا اجرای تمام برنامه ها در سراسر کشور مجتمع و افزایش یابد و هدفمند حرکت کند.

وی تصریح کرد: کسی که به عنوان وزیر معرفی می شود از متخصصان مسلط به حوزه ارتباطات و فضای مجازی است گرچه مانند بسیاری از جوانان در دوره دفاع مقدس حاضر شده و آماده شده است جان خود را برای این سرزمین فدا کند بعد از دوران دفاع مقدس کارهای بزرگ و ارزشمندی را به ثمر رسانده است.

وی ادامه داد: وزیر پیشنهادی از فرزندان رشید ملت است که با لباس پرافتخار ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران همه عمر کاری خود را بیش از 30 سال در خدمت انقلاب و آرمان های انقلاب و ایران بوده است.

رئیس جمهور گفت: وزیر پیشنهادی به لحاظ دانش و تخصص بهترین اطلاعات رادر این حوزه دارد. در کار پژوهش سابقه غنی و ارزشمندی دارد و به لحاظ تجربی نیز مسئولیت های گوناگونی البته عمدتا در حوزه ارتباطات و فضای مجازی برای انجام و پیشبرد امور کشور به عهده داشته است که همگی موفقیت آمیز بوده است.

وی تاکید کرد: امیدواریم با حضور ایشان در حوزه ارتباطات، پیشرفت های حوزه فناوری با سرعت مضاعف رو به جلو حرکت کند و شاهد دستاوردهای افتخارآمیز باشیم.

احمدی نژاد گفت: امروز در 4 حوزه نیازمند هماهنگی هستیم. فضای مجازی، ماهواره ها، ماهواره های ارتباطی و سنجشی و ارتباطات زمینی.

وی تاکید کرد: امیدواریم با پشتیبانی شما و همت آقای نامی و همه دلسوزان شاهد باشیم گام های بلندی در این عرصه ها برداشته شده است که تاکید می کنم یکی از مهمترین آنها شبکه ملی اطلاعات است.

رئیس جمهور افزود: همه باید کمک کنند هر چه زودتر شاهد یک شبکه ملی اطلاعات متخص جمهوری اسلامی ایران و بعد هم در فضای جهان باشیم.

احمدی نژاد گفت: امیدوارم با رای بالا آقای نامی را به دولت بفرستید تا دولت نیز از وی برای انجام امور پشتیبانی کند.