بارسلونا در نیوکمپ تحقیر شد/ تکرار سناریو شکست مقابل میلان

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا در حضور بیش از 80 هزار تماشاگر ورزشگاه نیوکمپ با نتیجه 3 بر یک مغلوب رئال مادرید شد تا نگرانی هواداران این تیم از آینده کاتالان ها بیشتر شود.

کریستیانو رونالدو ستاره رئال در این بازی ابتدا در دقیقه 13 از روی نقطه پنالتی دروازه بارسا را گشود. نیمه اول با همین نتیجه به پایان رسید و در دقیقه 57 نیمه دوم بود که رونالدو بار دیگر موفق شد دروازه کاتالان ها را باز کند و اختلاف را دو برابر کند.

در دقیقه 68 بازی نیز رافائل واران مدافع فرانسوی رئال که در دیدار رفت نیز ستاره تیمش بود سومین گل شاگردان ژوزه مورینیو را به ثمر رساند تا خیال رئالی ها از یک پیروزی شیرین در خانه رقیب دیرینه خود راحت شود.

در اواخر بازی و در دقیقه 89 خوردی آلبا مدافع ملی پوش بارسا یکی از گل ها را جبران کرد اما دیگر زمانی برای بازگشت به بازی برای بارسا باقی نمانده بود.

برای بارسلونا تقریبا سناریو دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان مقابل میلان تکرار شد. آبی و اناری ها با نتیجه 2 بر صفر مغلوب میلان شده بودند و رئال دقیقا تاکتیک هفته گذشته میلان را در نیوکمپ پیاده کرد و موفق شد به پیروزی برسد.

به این ترتیب رئال در مجموع دو بازی با نتیجه 4 بر 2 به پیروزی رسید و به فینال رقابتهای کوپا دل ری راه یافت. آنها باید در فینال به مصاف برنده دیدار اتلتیکومادرید و سویا بروند.

رونالدو با دو گلی که در این بازی به ثمر رساند تعداد گل های خود در 6 بازی اخیر در ورزشگاه نیوکمپ را به عدد 8 رساند.