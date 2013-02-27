سرمربی رئال مادرید "ایکر کاسیاس" را به نشست خبری فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید سه شنبه شب در دیدار برگشت نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا با نتیجه 3 بر یک در ورزشگاه نیوکمپ مقابل بارسلونا به برتری رسید و با مجموع 4 بر 2 به دیدار پایانی صعود کرد.
بر پایه گزارش مارکا، "ایکر کاسیاس" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: قصد ندارم درباره بارسلونا صحبت کنم. همتیمیهای من فوقالعاده بودند. تیم ما در دفاع عالی بود و تیم بارسلونا رادر تمام مناطق از کار انداخت.
دروازهبان مصدوم رئال افزود: باید به هم تیمیهایم از 10 نمره امتیاز 10 را بدهم. عملکرد ما در این بازی بی نقص بود. از جایی که من نشسته بودم، یک تیم محکم و جدی را میدیدم. از شروع تا پایان مسابقه، رئال مادرید به لحاظ تاکتیکی تیم بهتری نسبت به بارسا بود.
کاسیاس در ادامه گفت: این پیروزی برای هر طرفدار رئال مادرید لذتبخش بود. هرچند که ما هنوز فینال را نبرده ایم. این پیروزی به ما اعتماد به نفس میدهد تا در ادامه رقابتهای فصل نتایج بهتری کسب کنیم.
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