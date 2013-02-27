رئال مادرید خیلی بهتر از بارسلونا بازی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید سه شنبه شب در دیدار برگشت از مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی فوتبال اسپانیا با نتیجه 3 بر یک در ورزشگاه نیوکمپ مقابل بارسا به برتری رسید و با مجموع برتری 4 بر 2 به مرحله نهایی صعود کرد.

"جوردی رورا" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: در دیدار رفت که با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید دو تیم بازی برابری انجام دادند. در آن بازی رئال در جزئیات بهتر بود اما در بازی برگشت آنها خیلی بهتر بودند.

مربی بارسا افزود: در فوتبال شما همواره نمی‌توانید بر روی همه چیز کنترل داشته باشید. فوتبال بازی اشتباهات است. رئال یکی از بهترین تیم‌های جهان در نیمه دوم است. این چیزی است که ما می‌دانستیم و سعی کردیم آن را کنترل کنیم اما دچار بی‌تدبیری شدیم. کارایی خود را هم از دست داده بودیم و این مادرید را قوی‌تر می‌ساخت.