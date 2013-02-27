نزدیک شدن دیدگاه 1+5 به دیدگاه ایران را مثبت تلقی می کنیم/ بسته شدن فردو مطرح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی در نشست خبری در آلماتی که بعد از مذاکرات ایران با گروه 1+5 انجام شد، اعلام کرد که در این دور از گفتگوها طرف مقابل سعی کرد به دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نزدیک شود.

وی افزود: ما رویکرد 1+5 در نزدیک شدن به دیدگاه جمهوری اسلامی ایران را مثبت تلقی می کنیم و اگر این نشانه ای از تغییر راهبرد باشد و آنها بخواهند واقع بینانه مسیر گفتگو دنبال شود تا به سمت همکاری پیش برویم یک نقطه عطف خواهد بود.

جلیلی ادامه داد: پیشنهاداتی که 1+5 در آلماتی مطرح کرد واقع بینانه تر بود و منطقی تر به نظر رسید و آن ها به این نتیجه رسیدند بعد از 8ماه باید ددر دیدگاه خود تجدید نظر کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوالی درباره بسته شدن فردو نیز گفت: بسته شدن فردو توجیهی ندارد و این درخواست را 1+5 هم نداشته است.

ادامه دارد...