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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۱۸

جلیلی در نشست خبری:

نزدیک شدن دیدگاه 1+5 به دیدگاه ایران را مثبت تلقی می کنیم/ بسته شدن فردو مطرح نیست

نزدیک شدن دیدگاه 1+5 به دیدگاه ایران را مثبت تلقی می کنیم/ بسته شدن فردو مطرح نیست

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان مذاکرات با 1+5 در قزاقستان گفت: در این دور از گفتگوها طرف مقابل سعی کرد به دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نزدیک شود و ما این نزدیک شدن دیدگاه را مثبت تلقی می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی در نشست خبری در آلماتی که بعد از مذاکرات ایران با گروه 1+5 انجام شد، اعلام کرد که در این دور از گفتگوها طرف مقابل سعی کرد به دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نزدیک شود.

وی افزود: ما رویکرد 1+5 در نزدیک شدن به دیدگاه جمهوری اسلامی ایران را مثبت تلقی می کنیم و اگر این نشانه ای از تغییر راهبرد باشد و آنها بخواهند واقع بینانه مسیر گفتگو دنبال شود تا به سمت همکاری پیش برویم یک نقطه عطف خواهد بود.

جلیلی ادامه داد: پیشنهاداتی که 1+5 در آلماتی مطرح کرد واقع بینانه تر بود و منطقی تر به نظر رسید و آن ها به این نتیجه رسیدند بعد از 8ماه باید ددر دیدگاه خود تجدید نظر کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوالی درباره بسته شدن فردو نیز گفت: بسته شدن فردو توجیهی ندارد و این درخواست را 1+5 هم نداشته است.

ادامه دارد...

کد مطلب 2007590

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