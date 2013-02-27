ابراز امیدواری جلیلی به برداشتن گام های بلند 1+5 در جلب اعتماد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری و دبیرشورایعالی امنیت ملی عصر امروز پس از برگزاری دور دوم گفتگوهای ایران و 1+5 با یرلان ادریسوف وزیر امور خارجه قزاقستان دیدار و گفتگو کرد.



جلیلی در این دیدار ضمن قدردانی از حسن میزبانی قزاقستان در این دور از مذاکرات ایران و 1+5، برگزاری گفتگوها در این کشور را یک امتیاز و موجب گسترش روابط فی مابین دانست.



سعید جلیلی با ابراز امیدواری از برداشتن گام های بلندتر در آینده توسط گروه 1+5 در جهت جلب اعتماد جمهوری اسلامی ایران، توافق بر برگزاری نشست کارشناسی و دور آتی گفتگوها در آلماتی را سازنده ارزیابی کرد.



وی با بیان وجود ظرفیت های اقتصادی فراوان میان دو کشور به ویژه خطوط مواصلاتی کالا، فعال سازی و بهره برداری از این ظرفیت ها را دارای اهمیت راهبردی و موجب رشد اقتصادی در منطقه دانست.



دبیرشورایعالی امنیت ملی بر گسترش روابط دوجانبه به ویژه در زمینه های اقتصادی و امنیتی تاکید کرد.



همچنین در این دیدار یرلان ادریسوف وزیر امور خارجه قزاقستان ضمن استقبال از پیشنهاد ایران برای انتخاب آلماتی به عنوان محل مذاکرات آینده، گسترش روابط اقتصادی دو کشور را مورد تاکید قرار داد.