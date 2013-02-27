به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نمایشگاه ادواری موزه گرافیک ایران که به نمایش منتخبی از پوسترهای تئاتر می پردازد با آثاری از مرتضی ممیز، آیدین آغداشلو، قباد شیوا، فرشید مثقالی، مرتضی بنی‌اسدی، ابراهیم حقیقی، بهرام خائف و ...در موزه هنرهای دینی امام علی‌(ع) برپا می‌شود.

دومین نمایشگاه ادواری موزه گرافیک ایران که منتخبی از پوسترهای تئاتر سال‌های 1348 تا 1368 را دربر می‌گیردبه همت انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران روز جمعه 11 اسفندماه، ساعت 16در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) گشایش خواهد یافت.

این نمایشگاه روز جمعه 11 اسفندماه ساعت 16 در موزه امام علی(ع) گشایش خواهد یافت و تا 18 اسفندماه ادامه خواهد داشت.

در این نمایشگاه آثاری از آیدین آغداشلو، آرشامیان، آربی آوانسیان، فریدون آو، امیر حسین اثباتی، علیرضا اسماعیلی، امانی، مصطفی اوجی، آشور بانیپال بابلا، محمدعلی بنی اسدی، تقی بهلولی، تربتی، ژینوس تقی زاده، شهریار تیمورپور، بیژن ثقه الاسلامی، جرجانی، بهزاد حاتم، حسینی پور، ابراهیم حقیقی، محمد حمزه، بهرام خائف، واحد خاکدان، علی خسروی، خسرو خورشیدی، محمدرضا دادگر، احمد درخشان، مصطفی رمضانی، عباس سارنج، امیر سلیمانی، شهرام شهمیری، شاپور شهیدی، قباد شیوا، شراره صادقی، امید صادقی، بیژن صفاری، صمدیان، علیاری، بهزاد غریب پور، محمدحسن فرجی، فرخی، رضا کرم رضایی، فریدون کوچکیان، مصطفی کی پور، شهرام گلپریان، فرشید مثقالی، علی اصغر محتاج، محجوبی، افسانه محمدی، هومن مرتضوی، مهنوش مشیری، مصور زاده، معظمی، مرتضی ممیز، موحد، تابش میرمیرانی، مرتضی نبی پور، جمشید نرسی، عباس نعلبندیان، محمد وجدانی، همدانی و نیز پوسترهای بدون امضای دیگری از طراحان گمنام به نمایش درخواهد آمد.