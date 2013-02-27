امیدوارم که پاسخ مثبت ایران را درباره بسته پیشنهاد هسته ای دریافت کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کاترین اشتون" امروز چهارشنبه در گفگتو با خبرنگاران در قزاقستان تاکید کرد: امیدوارم که پاسخ مثبتی را از ایران درباره بسته پیشنهادی که از سوی قدرتهای غربی در مذاکرات دو روزه در قزاقستان مطرح شده است، دریافت کنم.

وی افزود: امیدوارم که طرف ایرانی به این پیشنهادات با دیدگاه مثبت بنگرد و این پیشنهادها برای اعتمادسازی میان طرفین و حرکت به سوی جلو مطرح شده است.

اشتون به جزئیات مفاد پیشنهادات جدید نپرداخت اما در عین حال اعلام کرد: بسیارفشرده و به صورت هماهنگ برای مشاهده نتایج ملموس این نشست همکاری کرده ایم. به ایرانی های فرصت می دهیم تا این پیشنهادات را بررسی کنند. تهران و گروه 1+5 در ماه مارس در استانبول و در آوریل در آلمانی گردهم می آیند