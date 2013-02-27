5+1 در آلماتی "هویجی کوچک" به ایران پیشنهاد داد/انتشار لیست پیشنهادات

به گزارش خبرگزاری مهر، لس آنجلس تایمز در گزارش خود مدعی بهبود پیشنهاد ارائه شده در مذاکرات قزاقستان در مقایسه با مذاکرات قبلی شده و می نویسد : کشورهای موسوم به 1+5 در مذاکرات دو روزه قزاقستان به تهران پیشنهاد دادند که در صورت متوقف کردن تولید سوخت هسته ای (غنی سازی اورانیوم در سطح بالا) با کاهش تحریم ها مواجه می شود.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، پیشنهاد ارائه شده به ایران شامل مواردی چون رفع تحریم صادرات طلا و دیگر فلزات گرانبها به ایران و هچنین رفع تحریم فروش محصولات پتروشیمی و کاهش برخی از تحریم های بانکی بود.

در عوض این پیشنهادها کشورهای 1+5 خواستار توف غنی سازی اورانیومر د سایت فوردو بودند. اما به نظر می رسد که پیشنهاد غرب در قبال خواسته آنها از ایران هویج کوچکی بیش نبوده است.

لفظ چماق و هویج از دوران ریاست جمهوری بوش وارد ادبیات سیاسی آمریکا شد و منظور از آن این بود که از یک طرف باید به طرف مذاکره شونده پیشنهادات جالب (هویج) ارائه کرد و از سوی دیگر طرف مذاکره شونده را با روش های مختلف (چماق) تهدید کرد.

در این میان "مایکل مان" سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که به نوعی ریاست گروه 1+5 در مذاکره با ایران را در دست دارد، روند مذاکرات قزاقستان را مفید ارزیابی کرده اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اعلام نظر در این خصوص خودداری کرده است.

"کلایف کوپچان" از مقامات سابق وزارت خارجه آمریکا که اکنون در در دفتر مشاوره اورآسیا در واشنگتن فعالیت دارد در مورد مذاکرات قزاقستان گفت : فکر می کنم دو طرف در این مذاکرات از مواضع قبلی خود کوتاه آمده اند و بدین ترتیب شانس انجام مذاکرات بیشتر در این زمینه فراهم شده است اما با این وجود ممکن است تا فصل پائیز شاهد برگزاری مذاکرات جدی نباشیم.