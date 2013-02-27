به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رپ، جیمز فرانکو مردی با استعدادهای زیاد و کوششهای حرفهای و موضوع اولین فیلم مارینا آبراموویچ هنرمند هنرهای نمایشی همین بازیگر مطرح خواهد بود. زنی که خود را "مادرخوانده هنرهای نمایشی" مینامد، به مجله ال گفت که در مراحل اولیه ساخت فیلمی است که میخواهد به این سوال پاسخ بدهد: "جیمز فرانکو کیست؟"
او میگوید: به نظر من فرانکو در این لحظه جالبترین بازیگر است. چرا؟ چون او خطر میکند و وقتی خطر میکنی ممکن است شکست بخوری. اما او ریسکها و شکستها را هم با همان نیرومندی همیشگیاش میپذیرد. او نیز میتوانست فقط یک بازیگر هالیوودی دیگر باشد، درست مثل دیگران. اما او همه جور مرزی را میگذراند اما نه همیشه با موفقیت، خود همین پروسه است که برای او از نتیجه نهایی مهمتر است.
علاوه بر بازی کردن در تعدادی از فیلمهای مهم سال 2011 و نامزدی اسکار در همان سال، او به همراه آن هاتاوی مراسم اسکار را نیز میزبانی کرد. فرانکو همچنین یک نویسنده است که آثاری منتشر کرده است کارگردان، تهیهکننده، تدوینگر و حتی مدرس کالج نیز هست.
آبراموویچ در ادامه گفت: به همین دلیل است که من هم میخواهم به مردم نشان بدهم که جیمز فرانکو کیست؟ چرا این کارها را میکند؟ او خیلی کم میخوابد و فقط همینطور به مسیرش ادامه می دهد.
آبراموویچ از سال 2010 تا کنون با فرانکو آشنا است. او امسال به مراسم اسپپیریت آمد تا در هنگام نمایش فیلم مستندی با عنوان "مارینا آبراموویچ: هنرمند حاضر است" حضور داشته باشد.
فرانکو با جدیدترین فیلمش با عنوان "اُز بزرگ و قدرتمند" در ماه مارس روی پردههای سینماها دیده خواهد شد.
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